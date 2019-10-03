【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社３日專訊》藍籌股匯控（００００５）及恆生（００００１）分別公布派發

第三次中期息１０美仙及１﹒４元，前者可以股代息，除淨日分別是本月１０日及１５日。

除了派息外，上市公司每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留

意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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富譽控股（０８２６９） 四合一 ９╱１０ － －

和嘉控股（００７０４） 合資格股東 １０╱１０ １４╱１０－１８╱１０ －

一萬股獲派４８８股

兆邦基 （０１６６０） 一拆五 １７╱１０ － －

虎都 （０２３９９） 一拆四 １７╱１０ － －

保誠 （０２３７８） 每股獲派一股 １７╱１０ ２１╱１０ －

Ｍ＆Ｇ股份

中科生物（０１２３７） 五合一 ２２╱１０ － －

萬亞企業（０８１７３） 五十合一 ２２╱１０ － －

萬亞企業（０８１７３） 合併後六供十 ２３╱１０ ２５╱１０－１╱１１ １４╱１１

，供股價１９仙

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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滙豐控股 （００００５） 第三次中期息１０美仙，可以股代息 １０╱１０

恆生銀行 （０００１１） 第三次中期息１﹒４元 １５╱１０

信和置業 （０００８３） 末期息４１仙，可以股代息 ２８╱１０

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