《專家之言－黃德几》豐盛服務（００３３１）財務穩定，吼低吸納

《專家之言》豐盛服務（００３３１）主要從事機電工程，項目涵蓋各類型建築物及設施，

客戶包括地產發展商、政府、澳門賭場等；其他業務亦包括環境，以及設置服務。集團過往的業

績穩定增長，２０１５年度至２０１９年度的收入和除稅後溢利，平均複合增長率分別為７％和

６％。截至今年６月底止年度，集團收入大致持平，為４９﹒３１億元，純利升４﹒５％至

２﹒４８億元。期內，整體毛利率上升０﹒２個百分點至１２﹒２％，其中機電工程毛利率升０

﹒７個百分點至１２﹒１％。



＊機電工程業務為主，港澳工程增加享機遇＊



機電工程為集團主要收入來源，２０１９財政年度分部收入按年下跌１％至３６﹒６６億元

，佔總收入的７４﹒４％，惟分部溢利增加１１％至１﹒９４億元，主要由於西九龍政府合署的

完成而增加。今年６月底，集團的機電工程項目合約金額合計總值為７６﹒４６億元，而未完成

合約總額為５４﹒５３億元。

在２０１９財政年度，機電工程的分部獲授總值３０﹒６９億元的新合約，其中５份為大型

項目（每個項目的合約淨額相等於或超逾１億港元），包括位於啟德發展區的稅務大樓、啟德體

育園及區域供冷系統（第三期）、寧波新世界廣場５號地塊，以及位於澳門路氹的一項服務式住

宅的主樓工程。隨著本港和澳門的大型項目持續發展，以及前海未來的發展項目，有望帶來更多

機遇。



＊清潔洗衣業務改善，公司無負債派息吸引＊



集團２０１８年４月收購清潔及洗衣服務業務，今年６月底，設施服務業務分部的合約金額

合計總值為３１﹒４４億元，而未完成合約總額為１１﹒６５億元。２０１９財政年度，設施服

務的收入按年升２％至１１﹒９４億元，分部溢利倒退２１％至４４７０萬元；不過，單計下半

財年，分部溢利按年升４﹒４％至２，３９０萬元，較上半財年下跌３８﹒１％，錄得顯著改善

。

另外，集團的財務穩健，今年６月底的現金及銀行結餘總額為４﹒４７億元，並無銀行借貸

及未償還借貸，淨資產負債比率維持為零。集團擬派末期息每股１１﹒９仙，連同中期息

１０﹒１仙，合計２２仙；派息比率４０﹒４％。以現價計，息率約７﹒２厘，具有一定吸引力

。



＊吼低２﹒９４元吸納，反彈阻力３﹒４元＊



走勢上，８月２９日跌至２﹒８元止跌回升，１０天線先後走高於２０天５０天線，惟

ＳＴＣ％Ｋ線跌穿％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距收窄，宜吼低２﹒９４元吸納，反彈阻力３﹒４元，

不跌穿２﹒８元繼續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，

無持有上述股份）

