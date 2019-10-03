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即市新聞

03/10/2019 09:10

《專家之言－黃德几》豐盛服務（００３３１）財務穩定，吼低吸納

　　《專家之言》豐盛服務（００３３１）主要從事機電工程，項目涵蓋各類型建築物及設施，
客戶包括地產發展商、政府、澳門賭場等；其他業務亦包括環境，以及設置服務。集團過往的業
績穩定增長，２０１５年度至２０１９年度的收入和除稅後溢利，平均複合增長率分別為７％和
６％。截至今年６月底止年度，集團收入大致持平，為４９﹒３１億元，純利升４﹒５％至
２﹒４８億元。期內，整體毛利率上升０﹒２個百分點至１２﹒２％，其中機電工程毛利率升０
﹒７個百分點至１２﹒１％。

＊機電工程業務為主，港澳工程增加享機遇＊
　
　　機電工程為集團主要收入來源，２０１９財政年度分部收入按年下跌１％至３６﹒６６億元
，佔總收入的７４﹒４％，惟分部溢利增加１１％至１﹒９４億元，主要由於西九龍政府合署的
完成而增加。今年６月底，集團的機電工程項目合約金額合計總值為７６﹒４６億元，而未完成
合約總額為５４﹒５３億元。
　　在２０１９財政年度，機電工程的分部獲授總值３０﹒６９億元的新合約，其中５份為大型
項目（每個項目的合約淨額相等於或超逾１億港元），包括位於啟德發展區的稅務大樓、啟德體
育園及區域供冷系統（第三期）、寧波新世界廣場５號地塊，以及位於澳門路氹的一項服務式住
宅的主樓工程。隨著本港和澳門的大型項目持續發展，以及前海未來的發展項目，有望帶來更多
機遇。

＊清潔洗衣業務改善，公司無負債派息吸引＊
　
　　集團２０１８年４月收購清潔及洗衣服務業務，今年６月底，設施服務業務分部的合約金額
合計總值為３１﹒４４億元，而未完成合約總額為１１﹒６５億元。２０１９財政年度，設施服
務的收入按年升２％至１１﹒９４億元，分部溢利倒退２１％至４４７０萬元；不過，單計下半
財年，分部溢利按年升４﹒４％至２，３９０萬元，較上半財年下跌３８﹒１％，錄得顯著改善

　　另外，集團的財務穩健，今年６月底的現金及銀行結餘總額為４﹒４７億元，並無銀行借貸
及未償還借貸，淨資產負債比率維持為零。集團擬派末期息每股１１﹒９仙，連同中期息
１０﹒１仙，合計２２仙；派息比率４０﹒４％。以現價計，息率約７﹒２厘，具有一定吸引力


＊吼低２﹒９４元吸納，反彈阻力３﹒４元＊
　
　　走勢上，８月２９日跌至２﹒８元止跌回升，１０天線先後走高於２０天５０天線，惟
ＳＴＣ％Ｋ線跌穿％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距收窄，宜吼低２﹒９４元吸納，反彈阻力３﹒４元，
不跌穿２﹒８元繼續持有。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為證監會持牌人士，
無持有上述股份）

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