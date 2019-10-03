《專家之言－李偉傑》港股料區間波動，留意證監收緊孖展新規影響

《專家之言》上周市場傳出華府正考慮進一步限制美國對中國的投資，包括將中企從美國證

券交易所強制退市，雖然美國財政部發言人已發表聲明稱，美國政府目前沒有考慮阻止中國企業

在美國證券交易所上市，但「空穴來風，未必無因」，市場仍對制裁的隱憂揮之不去。下周中國

貿易代表團訪美，進行新一輪貿易談判，從過去美方慣用做法，在談判前獅子開大口式極限施壓

，希望能速成會談進展。不過，早前市場估計，在距離美國總統大選還有時間，相信要等待接近

年尾時，才有機會達成部分或者全部協議，因此今次貿易會談過後，美國會否再次發難亦需要時

間印證。雖然作為投資者寄望雙方能「和好如初」，但仍需要耐心等待合適時間，反而近期應提

防雙方會談前會否再次出現震盪市場消息。



＊港股料在２５５００至２６５００波動＊



上周港股受內外夾擊下，出現連續１０日陰燭，雖然近日開始轉趨整固格局，但內地國慶長

假期間，相信本港仍維持低成交量自動波上落，初步在２５５００點至２６５００點水平大約

１０００點幅度上落。市場有說１０月為「股災月」，雖然筆者未看得這樣淡，但中價股及細價

股投資者要加倍留意，因１０月４號將會實施證監新規例，對孖展融資放貸及追受孖展日期等進

行收緊，估計難免對市場帶來短期震盪，最怕「人踩人」演變城火燒連環船情況出現，近期唯有

忍忍手。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行

人或新股上市申請擁有財務權益）

