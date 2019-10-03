美股再瀉港股受拖累，低開２５８３１點跌２１１點

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股道指急瀉近五百點，消息指歐美或有機會開展貿易戰，

歐洲股市低普遍受挫，引發亞洲股市今早低開低走，日經現跌４８０點，首爾指數跌４０點，港

股方面今早低開２１１點，其中於歐洲擁有業務的匯控（００００５）低開逾２％，而英國擁有

業務的長和（００００１）亦低開１﹒９％。另外近日本港爆發示威衝突，令多個商場關閉，新

地（０００１６）及九置（０１９９７）亦分別低開１﹒８％及１﹒７％。

恆生指數報２５８３１點，跌２１１點或跌０﹒８１％，主板成交２６﹒６８億元。國企指

數報１０１１２點，跌７０點或跌０﹒６９％。內地因十一國慶關係繼續休市。

重磅股方面，匯豐控股跌２﹒０１％，報５８﹒４５元；港交所（００３８８）跌

１﹒２３％，報２２５﹒６元；騰訊（００７００）跌０﹒５５％，報３２３﹒２元；中移動（

００９４１）升０﹒２３％，報６５﹒３元；友邦保險（０１２９９）升０﹒２％，報

７４﹒５元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ５８﹒４５元 跌２﹒０１％

長和 （００００１） ６８﹒１５元 跌１﹒９４％

新地 （０００１６） １１１﹒８０元 跌１﹒８４％

九倉置業（０１９９７） ４３﹒００元 跌１﹒７１％

中國旺旺（００１５１） ６﹒１４元 跌１﹒６０％

吉利汽車（００１７５） １３﹒２０元 跌１﹒４９％

中生製藥（０１１７７） ９﹒９１元 跌１﹒４９％

舜宇光學（０２３８２） １１５﹒５０元 跌１﹒４５％

中國人壽（０２６２８） １７﹒９０元 跌１﹒４３％

瑞聲科技（０２０１８） ４１﹒４５元 跌１﹒４３％

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（ｕｌ）

