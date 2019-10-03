《盤後部署》禁蒙面法或惹來更大反對聲音，港股向下走機會頗高

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚（２日）美股下挫，拖累今早亞洲股市發展，港股低開

２１１點報２５８３１，再度失守二萬六關口，歐美或爆發貿易戰，匯控（００００５）及長和

（００００１）瞬即低開２％；隨後濠賭股受澳門公布黃金周首兩日內地客增近一成，股價止跌

回升影響，而部分體品股表現造好，瑞信發表報告指李寧（０２３３１）毛利上升帶動盈利，並

提升其目標價，加上尾市有傳港府或禁蒙面法或惹來反對聲音大引入禁蒙面法而平息示威衝突，

港股一度倒升並攀上２６１９２，最終收報２６１１０點，升６７點或升０﹒２６％，主板成交

６２５﹒６９億元增加１％。國企指數報１０２２０點，升３８點或升０﹒３７％。

內地Ａ股因十一黃金周關係繼續休市。



＊歐洲內憂外患，德銀指硬脫歐機率五成＊



歐洲現時處於多事之秋，除了英國「脫歐」問題，最近還將戰線延伸至美國，昨日世貿組織

（ＷＴＯ）裁定美國可以對歐盟進口最多７５億的商品徵稅，美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）

隨即訂立徵商品清單。歐盟隨即對ＷＴＯ最近回應，其貿易專員表示美國關稅將令貿易關稅適得

其反，而歐盟可作出相應舉措的可能性，包括報復性關稅。

另外，英國將決定「脫歐」去向，德銀昨日認為，目前英國仍有五成機率於進行「硬脫歐」

（無協議脫歐），並有四成機會組建看守政府舉行大選，之後會有兩個情況發生，約有２５％機

率達成協議脫歐，又或是舉行第二次公投，徹底放棄「脫歐」。早前英國首相約翰遜曾呼籲歐盟

作出讓步，並指英國已決定本月３１日的「脫歐」並不動搖。



＊港股或再更波動，再失守關口位機會大＊



目前歐盟與美國就貿易問題再起戰火，美股再度下瀉機會頗大。本港方面，有指將會訂立《

禁蒙面法》，目前未知普遍市民反應，亦或能惹來更大反對聲音。由於政治因素不明底下，本港

前景未能摸透，港股可能再失守機會頗大，暫時短期恆指可能先看２５０００至２５５００點，

上線阻力在２６２００點左右。（ｕｌ）

