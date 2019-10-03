【脫歐之後】英國提出「雙邊界」新脫歐方案，歐盟稱分歧巨大

《經濟通通訊社３日專訊》英國首相約翰遜向歐盟提出一份新脫歐方案，並敦促歐盟做出讓

步，誓言無論如何英國都會在１０月３１日脫歐。

新方案將剔除充滿爭議的保障條款，英國將脫離歐盟關稅同盟，但北愛則會繼續留在歐盟單

一市場４年，意味著北愛同時會與英國及愛爾蘭有邊界，４年後北愛將自行決定是否繼續遵守歐

盟法規。

在保守黨年會上的閉幕演講中，約翰遜堅持自己在脫歐問題上的強硬立場，他稱政府已向歐

盟提出一份具建設性及合理的建議，為雙方提供一個折衷方案。

雖然約翰遜堅持無論能否達成協議都會將英國如期脫歐，但英國國會已經通過一項法案，規

定如果在１０月中之前無法達成協議，英國必須提出延期脫歐。

新方案意味北愛與愛爾蘭將處於不同的關稅區，不過約翰遜沒有透露多少新方案的細節，僅

稱在愛爾蘭邊境不會有檢查。

歐盟對新方案表示歡迎，但稱雙方仍有巨大分歧需要彌合，以確保及時達成協議。歐盟負責

英國脫歐事務談判的首席代表巴尼耶表示，圍繞脫歐的議題取得一些進展，但仍有大量工作要做

，以實現保障條款的三個目標：包括不設邊界、保護愛爾蘭經濟及單一市場。

英國蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩表示，新方案可能會贏得足夠的支持，從而獲得英國

國會批准。由於新方案讓北愛爾蘭有一定的決定權，盟黨北愛民主統一黨目前已率先表態支持。

（ｍｎ）

