【修例風暴】沽空王Ｋｙｌｅ　Ｂａｓｓ：香港經濟將嚴重下滑

《經濟通通訊社３日專訊》早前唱空港匯的「沽空王」Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ表示，由於香港

示威活動升級，本港面臨著嚴重的經濟下滑。

他稱，香港經濟正在耗盡流動資金，９月及１０月本港的外匯儲備將會惡化，在接下來的１

２個月至１８個月中，大量的資本及投資資金將會外流，意味著香港的經濟將會出現巨大的不確

定性。

較早時有傳美國政府正考慮將在美國證券交易所上市的中國公司除牌，Ｂａｓｓ稱，在美國

上市的中國公司應該受到更嚴格的審查，他本人也永遠不會投資於中國的網路巨頭。（ｍｎ）

