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即市新聞

03/10/2019 16:51

《台股攻略－馮偉明》美股隔晚下挫，台股跌穿１０９００關

　　《台股攻略》台股受到美股連續兩日大跌影響，今日（３日）一度跌過百點，但在台積電跌
幅收窄，及ＩＣ設計、散熱及面板等族群帶動下，加權指數跌７１﹒９７點，收
１０８７５﹒９１點，成交金額為新台幣１１９３﹒８６億元。
　　資金避險到反向資產，包括富邦ＶＩＸ及台灣５０反１，表現不俗。蘋概股台積電整固，跌
１％，收新台幣２７６﹒５元，鴻海跌０﹒４％，收新台幣７２元、大立光跌０﹒７％，收新台
幣４５００元。ＰＣＢ個股股價有回吐，整體族群表現弱勢，聯茂下挫３﹒５％，台耀及臻鼎─
ＫＹ亦跌２﹒６％，耀華、台光電、嘉聯益及瀚宇博等同步收跌。但ＩＣ族群今日在聯發科升
２％帶動下，鑫創燈漲停，矽創創及矽力─ＫＹ升超過３％，另外敦泰、聯詠及神盾等亦全部走
揚。散熱族群方面，雙鴻及力致大漲漲停，泰碩亦升４﹒６％，業強、健策、超眾及奇鋐等有大
約２％的升幅。另外，面板相關族群的友達及群創在逆勢收紅下表現強勢，達威漲停，元太升超
過２％，彩晶、ＧＩＳ─ＫＹ及富晶通等亦全面收高。
　　台股經歷上周回調之後，本周有明顯好轉，雖然昨晚（２日）美股重挫，但表現仍相對於其
他亞洲股市更為強勢，未來仍需關注中美貿易協商的進展。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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