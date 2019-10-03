《台股攻略－馮偉明》美股隔晚下挫，台股跌穿１０９００關

《台股攻略》台股受到美股連續兩日大跌影響，今日（３日）一度跌過百點，但在台積電跌

幅收窄，及ＩＣ設計、散熱及面板等族群帶動下，加權指數跌７１﹒９７點，收

１０８７５﹒９１點，成交金額為新台幣１１９３﹒８６億元。

資金避險到反向資產，包括富邦ＶＩＸ及台灣５０反１，表現不俗。蘋概股台積電整固，跌

１％，收新台幣２７６﹒５元，鴻海跌０﹒４％，收新台幣７２元、大立光跌０﹒７％，收新台

幣４５００元。ＰＣＢ個股股價有回吐，整體族群表現弱勢，聯茂下挫３﹒５％，台耀及臻鼎─

ＫＹ亦跌２﹒６％，耀華、台光電、嘉聯益及瀚宇博等同步收跌。但ＩＣ族群今日在聯發科升

２％帶動下，鑫創燈漲停，矽創創及矽力─ＫＹ升超過３％，另外敦泰、聯詠及神盾等亦全部走

揚。散熱族群方面，雙鴻及力致大漲漲停，泰碩亦升４﹒６％，業強、健策、超眾及奇鋐等有大

約２％的升幅。另外，面板相關族群的友達及群創在逆勢收紅下表現強勢，達威漲停，元太升超

過２％，彩晶、ＧＩＳ─ＫＹ及富晶通等亦全面收高。

台股經歷上周回調之後，本周有明顯好轉，雖然昨晚（２日）美股重挫，但表現仍相對於其

他亞洲股市更為強勢，未來仍需關注中美貿易協商的進展。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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