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即市新聞

03/10/2019 08:13

【修例風暴】港鐵宣布今早全線恢復服務，惟等候時間相對較長

　　《經濟通通訊社３日專訊》港鐵（０００６６）昨日部分車站遭受破壞，公司於今早宣布全
線港鐵車站均可開放。但由於別車站被破壞，部分車站出入口或設施需要較長的復修時間，乘客
於使用相關設施時或須較長時間。
　　消息指昨日有１０個車站遭受破壞，包括入閘機、售票機、閉路電視及玻璃圍欄等，港鐵曾
一度關閉５個車站，部分車站如大圍、車公廟站等亦不停站，港鐵直至今早才重開。
　　港鐵發言人於今早凌晨表示，對於昨晚多個車站遭蓄意破壞及縱火，令致乘客、員工及鐵路
安全受到嚴重影響，給予以強烈譴責。（ｕｌ）（ｚｚ）

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