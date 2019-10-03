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即市新聞

03/10/2019 15:07

港府或用緊急法推禁蒙面法，港股反彈５７點重上兩萬六

　　《經濟通通訊社３日專訊》港股今早受美股拖累下低開低走，隨後有消息指，港府或將會引
用《緊急情況規例條例》立禁蒙面法，而建制派今成立「禁蒙面法推動組」，並由譚惠珠、人大
常委譚耀宗及新民黨葉劉淑儀出任顧問。有指相關籌備工作接近尾聲，並計劃於下周二（８日）
行會舉行，但為更快控制局勢，消息指政府有可能在明日舉行特別行政會議，通過相關法例。
　　恆生指數報２６０９９點，升５７點或升０﹒２２％，盤中一度高見２６１９２，主板成交
４７８﹒７７億元。國企指數報１０２１３點，升３０點或升０﹒３０％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒５１％，報５８﹒７５元；港交所
（００３８８）升０﹒１８％，報２２８﹒８元；騰訊控股（００７００）跌０﹒３７％，報
３２３﹒８元；中國移動（００９４１）升１﹒２３％，報６５﹒９５元；友邦保險
（０１２９９）升０﹒１３％，報７４﹒４５元。

　　十大升幅恆指成分股表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥集團（０１０９３）　　１６﹒０８元　　　升２﹒８１％
　　銀河娛樂（０００２７）　　４９﹒８０元　　　升２﹒２６％
　　中海外　（００６８８）　　２５﹒１５元　　　升２﹒２４％
　　金沙中國（０１９２８）　　３６﹒３０元　　　升１﹒８２％
　　港鐵公司（０００６６）　　４４﹒２５元　　　升１﹒７２％
　　舜宇光學（０２３８２）　１１９﹒２０元　　　升１﹒７１％
　　碧桂園　（０２００７）　　１０﹒１２元　　　升１﹒６１％
　　恆安國際（０１０４４）　　５１﹒０５元　　　升１﹒５９％
　　中華煤氣（００００３）　　１５﹒４４元　　　升１﹒５８％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３０﹒１５元　　　升１﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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