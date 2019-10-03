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即市新聞

03/10/2019 09:36

《中資異動》中航國際復牌急漲近兩成，母企溢價逾２９％私有化

　　《經濟通通訊社３日專訊》中航國際控股（００１６１）今日復牌，現價急漲１９﹒３７％
，報８﹒３２元，盤中高見８﹒３７元；成交約１０６５萬股，涉資８８３６萬元。
　　中航國際指，母公司中國航空技術國際提出私有化建議，以每股９元收購所有Ｈ股，較停牌
時收報６﹒９７元溢價約２９﹒１２％。
　　該集團指，當中獨立Ｈ股股東佔約２７﹒９８％，按收購約３﹒３３億股Ｈ股獲全面接納，
有關收購最高代價約２９﹒９９億元，將以現金支付，而當Ｈ股收購成為無條件後，將申請自願
撤銷Ｈ股的上市地位。目前中國航空技術國際所持該集團內資股及Ｈ股共７２﹒０２％股權。
　　現時，恆生指數報２５８５２點，跌１９０點或跌０﹒７３％，主板成交６４﹒９４億元。
國企指數報１０１０８點，跌７４點或跌０﹒７３％。
　
　　表列十大升幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中航國際（００１６１）　　　８﹒３２０元　　升１９﹒３７％
　　昊天國際（０１３４１）　　　０﹒２９０元　　升１１﹒５４％
　　聚利寶　（０８５２７）　　　０﹒８７０元　　升１０﹒１３％
　　美麗中國（００７０６）　　　０﹒０２２元　　升１０﹒００％
　　浦江中國（０１４１７）　　　２﹒５００元　　升　９﹒６５％
　　農林低碳（０１０６９）　　　０﹒０１２元　　升　９﹒００％
　　ＨＯＮ　（０８２５９）　　　０﹒５４０元　　升　８﹒０９％
　　千百度　（０１０２８）　　　０﹒３４５元　　升　７﹒８１％
　　德寶集團（０８４３６）　　　０﹒４４０元　　升　７﹒３２％
　　薈萃國際（０８０４１）　　　０﹒０７３元　　升　５﹒８０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｆｚ）

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