《中資異動》中航國際復牌急漲近兩成，母企溢價逾２９％私有化

《經濟通通訊社３日專訊》中航國際控股（００１６１）今日復牌，現價急漲１９﹒３７％

，報８﹒３２元，盤中高見８﹒３７元；成交約１０６５萬股，涉資８８３６萬元。

中航國際指，母公司中國航空技術國際提出私有化建議，以每股９元收購所有Ｈ股，較停牌

時收報６﹒９７元溢價約２９﹒１２％。

該集團指，當中獨立Ｈ股股東佔約２７﹒９８％，按收購約３﹒３３億股Ｈ股獲全面接納，

有關收購最高代價約２９﹒９９億元，將以現金支付，而當Ｈ股收購成為無條件後，將申請自願

撤銷Ｈ股的上市地位。目前中國航空技術國際所持該集團內資股及Ｈ股共７２﹒０２％股權。

現時，恆生指數報２５８５２點，跌１９０點或跌０﹒７３％，主板成交６４﹒９４億元。

國企指數報１０１０８點，跌７４點或跌０﹒７３％。



表列十大升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中航國際（００１６１） ８﹒３２０元 升１９﹒３７％

昊天國際（０１３４１） ０﹒２９０元 升１１﹒５４％

聚利寶 （０８５２７） ０﹒８７０元 升１０﹒１３％

美麗中國（００７０６） ０﹒０２２元 升１０﹒００％

浦江中國（０１４１７） ２﹒５００元 升 ９﹒６５％

農林低碳（０１０６９） ０﹒０１２元 升 ９﹒００％

ＨＯＮ （０８２５９） ０﹒５４０元 升 ８﹒０９％

千百度 （０１０２８） ０﹒３４５元 升 ７﹒８１％

德寶集團（０８４３６） ０﹒４４０元 升 ７﹒３２％

薈萃國際（０８０４１） ０﹒０７３元 升 ５﹒８０％

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（ｆｚ）

