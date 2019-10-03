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即市新聞

03/10/2019 13:08

《異動股》收租股全線向下，希慎興業挫逾３％，九置走低近３％

　　《經濟通通訊社３日專訊》希慎興業（０００１４）跌３﹒０１％，報３０﹒６５元，盤中
低見３０﹒５５元，穿廿天（約３１﹒３８３元）及十天線（約３１﹒１６５元）；成交約
１６１萬股，涉資４９９９萬元。不過，目前主動買盤達六成四。
　　晨星高級股票分析員鐘允指出，雖然近日本港示威活動令到部分商場被逼暫停營業，但暫時
只有少部分業主減租，例如太古（０００１９）旗下太古廣場。儘管示威活動會對酒店及零售業
有即時影響，但當示威活動結束後，上述行業反彈亦相對快速，相信地產商的租金收入仍能保持
。他又認為，示威活動正逐漸失去民眾支持，長遠而言，相信香港示威活動不足以令公司要遷離
香港。
　　不過，收租股全線表現弱勢，太古挫１﹒９９％，報２４﹒６５元；九龍倉置業
（０１９９７）亦跌２﹒７４％，報４２﹒５５元。
　　現時，恆生指數報２５９０６，跌１３６點或跌０﹒５２％，主板成交３０５﹒７１億元。
國企指數報１０１４５，跌３７點或跌０﹒３７％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　希慎興業　　（０００１４）　　　３０﹒６５元　　　跌３﹒０１％
　　太古地產　　（０１９７２）　　　２４﹒６５元　　　跌１﹒９９％
　　九龍倉置業　（０１９９７）　　　４２﹒５５元　　　跌２﹒７４％
　　領展房產基金（００８２３）　　　８６﹒２５元　　　跌０﹒７５％
　　置富產業信託（００７７８）　　　　８﹒９１元　　　跌０﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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