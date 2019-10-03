《異動股》收租股全線向下，希慎興業挫逾３％，九置走低近３％

《經濟通通訊社３日專訊》希慎興業（０００１４）跌３﹒０１％，報３０﹒６５元，盤中

低見３０﹒５５元，穿廿天（約３１﹒３８３元）及十天線（約３１﹒１６５元）；成交約

１６１萬股，涉資４９９９萬元。不過，目前主動買盤達六成四。

晨星高級股票分析員鐘允指出，雖然近日本港示威活動令到部分商場被逼暫停營業，但暫時

只有少部分業主減租，例如太古（０００１９）旗下太古廣場。儘管示威活動會對酒店及零售業

有即時影響，但當示威活動結束後，上述行業反彈亦相對快速，相信地產商的租金收入仍能保持

。他又認為，示威活動正逐漸失去民眾支持，長遠而言，相信香港示威活動不足以令公司要遷離

香港。

不過，收租股全線表現弱勢，太古挫１﹒９９％，報２４﹒６５元；九龍倉置業

（０１９９７）亦跌２﹒７４％，報４２﹒５５元。

現時，恆生指數報２５９０６，跌１３６點或跌０﹒５２％，主板成交３０５﹒７１億元。

國企指數報１０１４５，跌３７點或跌０﹒３７％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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希慎興業 （０００１４） ３０﹒６５元 跌３﹒０１％

太古地產 （０１９７２） ２４﹒６５元 跌１﹒９９％

九龍倉置業 （０１９９７） ４２﹒５５元 跌２﹒７４％

領展房產基金（００８２３） ８６﹒２５元 跌０﹒７５％

置富產業信託（００７７８） ８﹒９１元 跌０﹒２２％

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（ｊｔ）

