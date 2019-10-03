《午市前瞻》港股續受外圍股市影響，２５８００點暫有支持

《經濟通通訊社３日專訊》美國宣布自１０月１８日起對歐盟飛機加徵１０％關稅，對農產

品及工業商品等其他歐洲商品徵稅２５％，市場憂慮觸發歐美貿易戰，美股再度急挫。港股今日

低開２１１點報２５８３１點，即失守２６０００點。歐洲出口股急挫，連帶重磅股匯控

（００００５）亦裂口低開，加上昨日反彈的地產股隨市回落，拖累大市早段最低見２５８０９

點跌２３３點。賭股及內需股逆市上漲，支持恆指收後部分失地，最高見２５９６６點跌７６點

，最終半日收報２５９１８，跌１２４點或跌０﹒４８％，主板成交２９９﹒０３億元。

國企指數報１０１５１，跌３１點或跌０﹒３１％。石藥（０１０９３）反彈２﹒４３％，

報１６﹒０２元，為最大升幅藍籌。

Ａ股因國慶長假期休市，至１０月８日復市。

重磅股方面，隔晚歐洲股市急跌，加上市場憂慮英國「硬脫歐」風險增加，匯控挫

１﹒５１％，報５８﹒７５元；騰訊（００７００）跌０﹒４３％，報３２３﹒６元；港交所（

００３８８）跌０﹒７９％，報２２６﹒６元；友邦（０１２９９）滑０﹒６７％，報

７３﹒８５元；中移動（００９４１）逆市三連升，漲０﹒０８％報６５﹒２元；建行

（００９３９）跌０﹒３３％，報５﹒９６元。



＊８月零售大跌零售股受壓，大行唱好體品股急升＊



港府統計處上日公布，近年８月本地零售業總銷貨價值按年跌２３％，創四個月新低，今早

本地零售股普遍受壓，東方表行（００３９８）瀉５﹒２６％，報１﹒４４元；英皇鐘錶珠寶（

００８８７）挫２﹒３７％，報０﹒１６５元；周大福（０１９２９）跌１﹒５６％，報

６﹒３元；六福（００５９０）跌１﹒３３％，報１９﹒３元；周生生（００１１６）逆市微升

０﹒７１％，報８﹒５５元。

澳門日前公布９月博彩收入按年升０﹒６％，結束兩個月跌勢。另外，今年國慶黃金周澳門

酒店訂房情況大致與往年持平，濠賭股今日先跌後回穩，澳博（００８８０）漲２﹒５１％，報

７﹒７６元；銀娛（０００２７）亦漲１﹒９５％，報４９﹒６５元；美高梅中國（０２２８２

）升２﹒３９％，報１２﹒８６元；永利澳門（０１１２８）升２﹒１％，報１５﹒５８元；金

沙中國（０１９２８）微升０﹒８４％，報３５﹒９５元。

瑞信發表報告，唱好李寧（０２３３１）需求穩定加上毛利漲，將帶動核心盈利，上調其目

標價，並看好中國線上運動服裝。體育用品股今早逆市上揚，李寧（０２３３１）漲

５﹒６４％，報２３﹒４元；安踏（０２０２０）揚３﹒５５％，報６７﹒１元；３６１度

（０１３６１）升２﹒９１％，報１﹒７７元；特步（０１３６８）亦升３﹒４９％報４﹒４５

元；中國動向（０３８１８）升１﹒２２％，報０﹒８３元。



＊美國原油庫存升，三桶油走低＊



近期香港社會事件令不少商場臨時關閉，加上昨晚示威活動持續，影響一眾本地地產股，會

德豐（０００２０）挫１﹒９９％，報４４﹒３元；長實（０１１１３）亦跌１﹒８６％，報

５２﹒９元，為最差表現藍籌；恆隆地產（００１０１）跌１﹒１１％，報１７﹒８元；新地（

０００１６）軟０﹒５３％，報１１３﹒３元。

官方數據顯示美國原油庫存上升，加劇市場對原油供應過剩的擔憂，周三（２日）油價跌２

％，今早三桶油走低，中石化（００３８６）微跌０﹒２１％，報４﹒６６元；中石油

（００８５７）跌０﹒９９％，報４元；而遭大和降級的中海油（００８８３）則挫１﹒６９％

，報１１﹒６６元。

近期美國公布的經濟數據遜色，加上歐美貿易戰可能一觸即發，美元指數下跌，國際金價續

漲，金礦股普遍走高。招金礦業（０１８１８）逆市漲３﹒０７％，報９﹒４１元；山東黃金（

０１７８７）亦揚１﹒９５％，報１９﹒８２元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升

１﹒２８％，報１１０９元；中國黃金（０２０９９）微升０﹒７３％，報６﹒８６元。



＊徐滿光：安踏可續持有，短線上望７０元＊



港股今早低開２１１點，之後跌幅大為收窄。太陽證券研究部投資策略師徐滿光向《經濟通

通訊社》表示，由於隔晚（２日）美股連跌兩日，而且歐洲股市普遍受挫，令港股隨外圍因素而

受壓。他預料短期仍會受外圍大市走勢影響，而短期內恆指暫在２５８００點有支持，一旦跌穿

此位置，有機會下試至８月份低位（２４８９９點）。

體品股今日逆市向上，當中徐滿光最為看好龍頭安踏體育（０２０２０），由於該股兩個月

以來一直受到基金大行追捧，而且受惠於上半年內地消費政策，令股價升幅一直擴大。他指，除

了內需股持續向好之外，內地中產注重健康的意識亦日益漸高，運動健身，因此較看好該股前景

。投資者現階段可續持有，博短期有機會再升至７０元；長線投資者則可待股價回落至６４元買

入，目標價為８０元。（ｊｔ、ｙｋ、ｆｚ）

