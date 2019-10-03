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即市新聞

03/10/2019 14:50

《美元走勢－羅明立》英鎊短期或１﹒２２－１﹒２４先行整固

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒２１　　　　１０６﹒９４　　　　１０７﹒１４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０９６５　　　　１﹒０９４９　　　　１﹒０９６０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２３１１　　　　１﹒２２７６　　　　１﹒２２９１
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００１０　　　　０﹒９９５５　　　　０﹒９９７０
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４４２　　　　７﹒８３９４　　　　７﹒８４３４

　　《美元走勢》繼日前ＩＳＭ製造業採購經理指數跌至５０以下，ＡＤＰ私人職位增長亦弱於
預期，反映美國經濟轉壞的機會增加。作為美國就業前瞻指標的小非農數據不及預期，使市場更
為關注明晚公布的美國就業報告，以評估當地最新經濟形勢。美國總統特朗普於社交平台上發文
，再度批評美國聯儲局及主席鮑威爾，指其容許美元強勁，導致當地製造業受影響。此外，又重
申目前美國利率過高。
　　美國經濟放緩，不排除反而令中美貿易談判達成共識的機會增加。美國農業部表示，民間出
口商已向中國出售了４６﹒４萬噸美國大豆，據農業部資料顯示，中方自９月初恢復採購以來，
已購買超過２１０萬噸美國大豆。巿場預期這有望為下周中美貿易高級別談判釋出善意。
　　英國政府公布首相約翰遜的終極「脫歐」方案，方案強調明年底的過渡期後，北愛跟歐盟保
持４年特殊關系，之後每４年檢討並讓北愛有決定權。並以其它方式取代北愛跟愛爾蘭之間的邊
檢安排。首相約翰遜強調這方案以外的唯一選項便是「無協議脫歐」，呼籲歐盟考慮有關安排。
在野工黨黨魁郝爾賓就表明不會接受，認為新方案內容較前首相文翠珊的更差。愛爾蘭方面對此
的接受度亦不高。不過，市場認為雙方均為日後談判保留有空間，為月中歐盟峰會打開大門，但
「硬脫歐」的可能性不能排除，英鎊匯價近日失去方向，雖然兌美元保持在１﹒２２水平之上，
但上升力度減弱，短期或在１﹒２２－１﹒２４之間先行整固。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒０９２０　　　１﹒１０５０　　　１﹒０８７０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２２５０　　　１﹒２３５０　　　１﹒２２００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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