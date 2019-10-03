《美元走勢－羅明立》英鎊短期或１﹒２２－１﹒２４先行整固

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒２１ １０６﹒９４ １０７﹒１４

歐元╱美元 １﹒０９６５ １﹒０９４９ １﹒０９６０

英鎊╱美元 １﹒２３１１ １﹒２２７６ １﹒２２９１

美元╱瑞郎 １﹒００１０ ０﹒９９５５ ０﹒９９７０

美元╱港元 ７﹒８４４２ ７﹒８３９４ ７﹒８４３４



《美元走勢》繼日前ＩＳＭ製造業採購經理指數跌至５０以下，ＡＤＰ私人職位增長亦弱於

預期，反映美國經濟轉壞的機會增加。作為美國就業前瞻指標的小非農數據不及預期，使市場更

為關注明晚公布的美國就業報告，以評估當地最新經濟形勢。美國總統特朗普於社交平台上發文

，再度批評美國聯儲局及主席鮑威爾，指其容許美元強勁，導致當地製造業受影響。此外，又重

申目前美國利率過高。

美國經濟放緩，不排除反而令中美貿易談判達成共識的機會增加。美國農業部表示，民間出

口商已向中國出售了４６﹒４萬噸美國大豆，據農業部資料顯示，中方自９月初恢復採購以來，

已購買超過２１０萬噸美國大豆。巿場預期這有望為下周中美貿易高級別談判釋出善意。

英國政府公布首相約翰遜的終極「脫歐」方案，方案強調明年底的過渡期後，北愛跟歐盟保

持４年特殊關系，之後每４年檢討並讓北愛有決定權。並以其它方式取代北愛跟愛爾蘭之間的邊

檢安排。首相約翰遜強調這方案以外的唯一選項便是「無協議脫歐」，呼籲歐盟考慮有關安排。

在野工黨黨魁郝爾賓就表明不會接受，認為新方案內容較前首相文翠珊的更差。愛爾蘭方面對此

的接受度亦不高。不過，市場認為雙方均為日後談判保留有空間，為月中歐盟峰會打開大門，但

「硬脫歐」的可能性不能排除，英鎊匯價近日失去方向，雖然兌美元保持在１﹒２２水平之上，

但上升力度減弱，短期或在１﹒２２－１﹒２４之間先行整固。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒０９２０ １﹒１０５０ １﹒０８７０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２２５０ １﹒２３５０ １﹒２２００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

