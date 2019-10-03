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03/10/2019 08:38

【補鑊四千】政府：已處理９８％申請，６萬申請未完成審批

　　向合資格市民派最多４０００元的關愛共享計劃，政府發言人昨日表示，關愛共享計劃大致
完成。
　　截至９月３０日為止，在職家庭津貼辦事處已完成處理約３４０萬份申請，即佔收到約
３４７萬份申請９８％。
　　職津處表示正積極跟進尚未完成審批的６萬多份申請，當中有５萬多份申請，由於申請人未
能提供足夠資料作進一步查核（如未有提供身份證副本、申請表上填報資料不全等），職津處已
聯絡有關申請人，請他們盡快提交所需資料。職津處在收到有關資料後會盡快完成處理有關申請
。《香港經濟日報》

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