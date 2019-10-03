【新股上市】魯大師（０３６０１）孖展暫超購１５２倍

《經濟通通訊社３日專訊》新股滔博（０６１１０）及魯大師（０３６０１）昨天（２日）

截止公開認購，《信報》報道，綜合多間券商，滔博獲券商借出孖展約１０﹒６６億元，相當於

公開發售超購０﹒１３倍。魯大師則獲券商借出孖展約２７﹒５億元，相當於公開發售超購

１５１﹒８倍。

華營建築（０１５８２）、傲迪瑪汽車（０８４１８）及香港莊臣（０１９５５）昨天截止

孖展認購，孖展額分別相當於公開發售超購３﹒３３倍、１２﹒７２倍及１５﹒８５倍。

（ｈｌ）

