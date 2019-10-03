  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/10/2019 09:34

【新股上市】魯大師（０３６０１）孖展暫超購１５２倍

　　《經濟通通訊社３日專訊》新股滔博（０６１１０）及魯大師（０３６０１）昨天（２日）
截止公開認購，《信報》報道，綜合多間券商，滔博獲券商借出孖展約１０﹒６６億元，相當於
公開發售超購０﹒１３倍。魯大師則獲券商借出孖展約２７﹒５億元，相當於公開發售超購
１５１﹒８倍。
　　華營建築（０１５８２）、傲迪瑪汽車（０８４１８）及香港莊臣（０１９５５）昨天截止
孖展認購，孖展額分別相當於公開發售超購３﹒３３倍、１２﹒７２倍及１５﹒８５倍。
（ｈｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態03/10/2019
約翰遜倡「4年2邊界」 解北愛問題
生財有道02/10/2019
【金管局易帥】余偉文：首要工作維持金融體系穩定 無意改變聯匯
FOCUS02/10/2019
【FOCUS】從來暴力最傷己!
中國故事02/10/2019
【深港對望】深圳建「先行示範區」 香港金融法律地位暫難替
接通華為02/10/2019
【#換機攻略】HUAWEI Mate 30 系列 點解值得趁早入手？
生財有道02/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港鐵未持貨者宜忍手
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金