《經濟通通訊社３日專訊》新股滔博（０６１１０）及魯大師（０３６０１）昨天（２日）
截止公開認購，《信報》報道，綜合多間券商，滔博獲券商借出孖展約１０﹒６６億元，相當於
公開發售超購０﹒１３倍。魯大師則獲券商借出孖展約２７﹒５億元，相當於公開發售超購
１５１﹒８倍。
華營建築（０１５８２）、傲迪瑪汽車（０８４１８）及香港莊臣（０１９５５）昨天截止
孖展認購，孖展額分別相當於公開發售超購３﹒３３倍、１２﹒７２倍及１５﹒８５倍。
（ｈｌ）
03/10/2019 09:34
【新股上市】魯大師（０３６０１）孖展暫超購１５２倍
《經濟通通訊社３日專訊》新股滔博（０６１１０）及魯大師（０３６０１）昨天（２日）
截止公開認購，《信報》報道，綜合多間券商，滔博獲券商借出孖展約１０﹒６６億元，相當於
公開發售超購０﹒１３倍。魯大師則獲券商借出孖展約２７﹒５億元，相當於公開發售超購
１５１﹒８倍。
華營建築（０１５８２）、傲迪瑪汽車（０８４１８）及香港莊臣（０１９５５）昨天截止
孖展認購，孖展額分別相當於公開發售超購３﹒３３倍、１２﹒７２倍及１５﹒８５倍。
（ｈｌ）
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