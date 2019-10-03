《經濟通通訊社３日專訊》土地註冊處公布今年９月統計數字。９月送交土地註冊處註冊的
所有種類樓宇買賣合約共４０９０份，按月跌２０﹒７％，按年亦跌１４﹒８％。
以十二個月移動平均數計算，９月樓宇買賣合約數字為５９５７份，按月下跌１％，按年下
跌１９﹒４％。
９月的樓宇買賣合約總值３６４億元，按月跌１４﹒２％，按年跌２０％。
上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔３４４７份，按月跌１５﹒６％，按年跌１﹒５％。
９月住宅樓宇買賣合約總值２７７億元，按月跌２４﹒４％，按年跌２５﹒４％。（ｂｉ）
03/10/2019 15:27
【本港樓市】９月住宅樓宇買賣合約總值２７７億元，按年跌２５％
《經濟通通訊社３日專訊》土地註冊處公布今年９月統計數字。９月送交土地註冊處註冊的
所有種類樓宇買賣合約共４０９０份，按月跌２０﹒７％，按年亦跌１４﹒８％。
以十二個月移動平均數計算，９月樓宇買賣合約數字為５９５７份，按月下跌１％，按年下
跌１９﹒４％。
９月的樓宇買賣合約總值３６４億元，按月跌１４﹒２％，按年跌２０％。
上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔３４４７份，按月跌１５﹒６％，按年跌１﹒５％。
９月住宅樓宇買賣合約總值２７７億元，按月跌２４﹒４％，按年跌２５﹒４％。（ｂｉ）
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