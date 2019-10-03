【本港樓市】９月住宅樓宇買賣合約總值２７７億元，按年跌２５％

《經濟通通訊社３日專訊》土地註冊處公布今年９月統計數字。９月送交土地註冊處註冊的

所有種類樓宇買賣合約共４０９０份，按月跌２０﹒７％，按年亦跌１４﹒８％。

以十二個月移動平均數計算，９月樓宇買賣合約數字為５９５７份，按月下跌１％，按年下

跌１９﹒４％。

９月的樓宇買賣合約總值３６４億元，按月跌１４﹒２％，按年跌２０％。

上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔３４４７份，按月跌１５﹒６％，按年跌１﹒５％。

９月住宅樓宇買賣合約總值２７７億元，按月跌２４﹒４％，按年跌２５﹒４％。（ｂｉ）

