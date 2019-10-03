《匯思－余偉文》金管局：堅守專業，穩步前行

今天是我出任金管局總裁後的首個工作日，我在金管局成立之初加入，轉眼已經２６個年頭

，這裡的同事、環境都非常熟悉。我明白在未來數年我將肩負著比以前更多更大的責任，因此我

會保持謙虛的心，和金管局的團隊一起迎接未來的每一個挑戰。作為我出任新職後的首篇《匯思

》文章，我希望與大家分享我對未來數年金管局工作方向的一些看法。



過去二十多年，金管局默默耕耘、未雨綢繆，為香港的貨幣和金融體系做了大量「防風」工

作。即使香港過去經歷多個風浪，但貨幣和金融體系仍然保持穩健。然而，金融市場瞬息萬變，

我們絕對不能掉以輕心，而且現在的大環境比以前更加複雜多變。撇除無法預測的黑天鵝事件，

在可見的一段時間，我們要有應對各種挑戰和變數的準備，其中比較明顯的有以下幾條主線：



＊全球主要央行貨幣政策出現反覆＊



一、延續一年多的中美貿易摩擦和談判仍處於拉鋸狀態，而即使協議達成，兩個全球最大經

濟體之間關係的起伏不定恐怕將成為新常態。而全球經濟基調亦轉差，美國本土經濟持續增長的

動力存疑，歐、日經濟增長同樣乏力，加上英國脫歐前景的撲朔迷離，已發展地區難有亮點。新

興經濟體面對波濤洶湧的形勢，也難以獨善其身。

二、中國內地經濟處於關鍵階段，經濟轉型、結構調整、改革開放正進入深水區，這是確保

長期健康持續發展的必經過程，但經濟增速難免有所放緩。

三、全球主要央行貨幣政策出現反覆，美聯儲提早結束縮表，政策利率水平在過去一年由調

升轉為下降，聯儲局內對未來走勢也出現分歧；歐央行九月減息，重啟量寬買債。貨幣政策長期

寬鬆，導致金融市場失衡、資產價格膨脹。另一個隱患是，一旦發生另一次大型經濟危機，通過

央行貨幣政策去應對危機的空間已被大幅擠壓。

四、受全球經濟疲弱特別是中美貿易戰波及，加上近幾個月連串社會事件的影響，香港經濟

面對很大的下行風險，不少公司特別是中小企財務壓力增大，樓市價格和成交量也出現一些調整

跡象。



＊聯匯制度是最適合香港的貨幣制度＊



當然，面對嚴峻複雜的環境，我們不需過份悲觀和憂慮，烏雲總有銀邊──近年來國際上實

施的多項金融改革大大提升了金融穩定，內地的經濟在相當長的時間仍處於高速發展的軌跡，香

港的核心競爭力仍然牢固──不過，金管局肩負金融穩定重責，我們必須因應各種的情況，把準

備和預案做得充分點，在遇到市場動盪時才能靈活應變。

貨幣穩定是香港金融穩定的根本保障。聯繫匯率制度自１９８３年實施至今，期間經過優化

完善，經歷了多番嚴峻的考驗，幫助香港抵禦了一次又一次的衝擊，充分凸顯它作為香港經濟金

融的基石的重要作用。我在金管局不同崗位參與過與聯匯相關的工作，我深信聯匯制度是最適合

香港的貨幣制度，我們無意也無需改變。未來一段時間，我們會密切注意市場環境變化，在聯匯

制度的現有機制下，維護貨幣市場的穩定和有序運作。



＊需確保銀行穩定＊



銀行穩定對金融系統和經濟運行至關重要。香港銀行業素以穩健著稱，並在過去十年歷經多

輪針對樓宇按揭的逆周期審慎措施得到鞏固。未來我們在確保行業穩健的同時，將繼續提升香港

銀行的整體競爭力。我們亦將繼續落實執行國際監管要求，確保銀行業的風險管理水平，並協助

銀行樹立良好的企業文化。

在確保監管成效的同時，我們亦要妥善處理社會關心的兩個問題，一是面對經濟逆境，部分

企業特別是中小企對融資和流動性的需求可能更為逼切，我們將與銀行業界和工商界緊密溝通，

在確保金融穩定的同時，盡可能協助企業度過難關。二是密切注意樓市的周期變化，適時採取相

應的宏觀審慎監管措施，而前提是以保持香港銀行體系穩健為目標。



＊引導金融科技在香港的發展＊



對金融界和金管局而言，另一個挑戰與機遇並存的大趨勢是科技的快速發展。人工智能、大

數據、雲計算、區塊鏈，正逐步應用於包括銀行在內的金融業，科技企業也加快進軍金融。我們

擁抱金融科技，因為它能提高銀行效率和能力，為顧客提供更貼身和快捷的服務，通過競爭不斷

提升銀行的服務水平。在風險為本的基礎下，我們積極配合、引導金融科技在香港的發展。很快

我們將迎來八家虛擬銀行正式進入市場，它們將如何帶來新的銀行體驗，我們拭目以待。

然而，科技也為監管者帶來新的挑戰，當中最明顯的就是伴隨新型資訊科技和數據服務而來

的網絡和數據安全問題。這些新發展也促使我們與業界保持溝通，並利用科技提升監管能力。一

方面金管局會加強銀行業界和科技公司之間的協作，建立更多元化的合規科技（ＲｅｇＴｅｃｈ

）生態系統，以科技手段減低合規成本。另一方面我們亦會研究如何善用監管科技（ＳｕｐＴｅ

ｃｈ），提升監管效率和成效。

要守住國際金融中心的領先地位，香港的金融服務範疇便需要多元化發展。金管局將把握機

遇，善用內地金融開放和大灣區發展所賦予香港的獨特優勢，繼續強化香港離岸人民幣業務樞紐

的地位和作用，並積極開拓強化香港作為基建投融資、綠色金融、私募基金、風險管理等平台，

聯同有關政府部門，確保香港的法律、稅務等方面能吸引更多海內外大型機構匯聚香港，為香港

帶來長線資金，創造就業職位。我們亦會繼續與業界通力合作，加強培訓各類金融專才，進一步

增強香港國際金融中心的軟實力。



＊進一步增加外匯基金資產多元化＊



外匯基金投資方面，外匯基金團隊將秉持一貫的「保本先行、長期增值」原則，審慎管理風

險，因應外部投資環境的變化合理應變，以確保香港的貨幣金融穩定，亦同時透過「長期增長組

合」進一步增加資產多元化，分散風險，爭取較穩定、較高的長線回報。

此時此刻，香港正處於歷史的十字路口，前路看來難關重重，同時也是機遇處處。只要我們

能保持香港人堅韌靈活的特性，自然能克服困難、化險為夷。我和金管局同事將繼續發揮專業精

神，緊守崗位，盡力為香港提供穩定的金融環境。







香港金融管理局

總裁

余偉文



２０１９年１０月２日

