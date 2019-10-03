【新股上市】傳滔搏ＩＰＯ以每股８﹒５元近下限定價

《經濟通通訊社３日專訊》路透旗下《ＩＦＲ》引述消報道，由百麗集團分拆的內地運動零
售及服務平台滔搏國際（０６１１０）將以每股８﹒５元接近下限定價，集資額約７９億元。
滔搏計劃發行大約９﹒３億股，每股招股價介乎８﹒３元至１０﹒１元，相當於２０２１年
預測市盈率約１４至１７倍，市值介乎６５億至８０億美元。
滔搏將於今日稍後公布定價，預計於１０月１０在主板上市。美銀美林及摩根士丹利為聯席
保薦人。（ｋｉ）
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