【新股上市】傳滔搏ＩＰＯ以每股８﹒５元近下限定價

《經濟通通訊社３日專訊》路透旗下《ＩＦＲ》引述消報道，由百麗集團分拆的內地運動零

售及服務平台滔搏國際（０６１１０）將以每股８﹒５元接近下限定價，集資額約７９億元。

滔搏計劃發行大約９﹒３億股，每股招股價介乎８﹒３元至１０﹒１元，相當於２０２１年

預測市盈率約１４至１７倍，市值介乎６５億至８０億美元。

滔搏將於今日稍後公布定價，預計於１０月１０在主板上市。美銀美林及摩根士丹利為聯席

保薦人。（ｋｉ）

