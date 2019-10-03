【本港樓市】第三季一手私宅均價跌破千萬元創１２季新低

《經濟通通訊社３日專訊》根據土地註冊處資料所得，今年第三季全港共錄得４３１３宗一

手私宅買賣登記，按季大減３９％，為今年以來表現最差的一季。第三季涉及登記金額

４１７﹒０７億元，按季急跌４４％，創下２０１６年次季以來的１４個季度新低。若以每宗平

均售價計算，第三季低見９６７萬元，為２０１６年第四季以來的１２季新低，並於期間首度跌

穿千萬元水平。



＊利嘉闊料全年新盤登記量仍可突破２萬宗＊



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，一手私宅買賣登記去季受社會運動拖累而急跌，踏入第

四季，雖然社會運動仍未平息，樓市氣氛淡薄，但空置稅推出在即，發展商加快以貼市價開盤下

，倘若採取「求量多於求價」的策略，預期仍可吸引市場的剛性購買力出動。配合第四季仍有多

個成熟新盤可望推出，料帶動第四季一手私宅買賣登記略增至逾４５００宗的水平，連同首三季

合共１６５９３宗計，即全年一手登記量最終有望突破２萬宗的１５年來新高。



＊九龍區登記量按季回落８７％＊



分區統計數字顯示，港島、九龍及新界區今年第三季一手私宅登記量全線回落，其中以九龍

區登記量跌幅最大。數據顯示，九龍區一手買賣登記由第二季的１８７８宗，按季回落８７％，

至第三季的２５３宗，涉及金額只有４３﹒３３億元，按季減少７７％。港島區買賣登記亦按季

回落６８％，而登記金額則跌４６％。至於新界區跌幅相對輕微，季內一手私宅登記量按季回落

１６％至３９０１宗，登記總值也跌３０％至３１６﹒２６億元。（ｃｌ）

