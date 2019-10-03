《再戰明天》美聯儲副主席參加討論會，美公布非農業就業人口

《經濟通通訊社３日專訊》美聯儲副主席克拉里達參加討論活動，美國公布９月非農業就業

人口。



＊美聯儲副主席克拉里達參加討論活動＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：３５ａｍ，美聯儲副主席克拉里達參加華爾街日

報活動「全球市場的未來」中的討論。

明晚８：３０ｐｍ，波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫在該行主辦的經濟會議上致開幕詞。

７：２５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯參加一個記者會暨討論會。

１１：４５ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克發表有關經濟前景的講話。

明早１１：２０ａｍ，澳洲央行助理美國９月非農業就業人口總裁埃利斯發表講話。

９：３０ａｍ，澳洲央行公布半年度金融穩定報告。



＊美國９月非農業就業人口增長料上升＊



明日，中國股市假期休市。

在數據方面，明午２：１５ｐｍ，印度公布官方指標利率，料由５﹒１５％下調至４﹒９％

。

明晚８：３０ｐｍ，美國公布９月失業率，料維持於３﹒７％；就業參與率料維持於

６３﹒２％；平均時薪月率料由０﹒４％下滑至０﹒３％；年率料維持於３﹒２％。美國９月非

農業就業人口增長料由１３萬上升至１４﹒８萬；製造業就業人口增長料維持於３０００。美國

８月貿易赤字料由５４０億美元上升至５４５億美元。



＊安科系統公布業績＊



在本港，明日，安科系統（０８３５３）公布業績。

領航醫藥生物科技（００３９９）和富譽控股（０８２６９）開股東特別大會。（ｈｏ）

