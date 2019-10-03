【修例風暴】郭榮鏗：訂立禁蒙面法將是香港跌入極權社會第一步

《經濟通通訊社３日專訊》建制派議員聯同人大代表，退休紀律部隊人員成立《禁蒙面法推

動組》。法律界、公民黨立法會議員郭榮鏗表示反對，認為一旦通過，將會是香港邁向「極權社

會」的第一步，政府日後將可引用《緊急法》進一步箝制香港人的自由，例如延長被捕者的拘押

期，甚至取消區議會選舉，現時的社會撕裂會加劇，無助解決問題。

他指，特區政府在１９９９年１１月的一份文件內，曾向聯合國承諾，若引用緊急法，將會

提交立法會，他要求特首林鄭月娥交代，是否仍會遵守承諾。（ｃｌ）（ｚｚ）

