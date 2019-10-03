【本港樓市】美聯料受貿戰及社會事件影響，第四季樓價跌３至５％

《經濟通通訊社３日專訊》美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，若中美貿易戰及本港社會事

件持續未有緩和跡象，預期第四季樓價回調壓力仍大，跌幅料約３至５％。不過，據「美聯樓價

指數」數據顯示，今年跌市首４個月（６至９月）樓價跌幅較去年第四季少之餘，成交宗數亦高

約３７％，反映買家入市意願仍高。

他續指，第四季有機會推售新盤合共８２３５伙，當中以將軍澳及西貢區供應最多。而目前

市場望觀情緒濃厚，考慮到不少減幅大於整體樓價跌幅的「筍盤」已獲承接，反映市場購買力強

勁，相信發展商會「先求量後求價」，尤其是中小型新盤，將會繼續以低市價策略推盤；至於二

手市場，業主亦需面對現實，不排除減價幅度會擴大。

在減價盤推動下，他預計，第四季一手私樓註冊量出現「額量回升」情況，料註冊量將按季

回升２﹒６％至４５００伙，註冊金額則按季升１﹒８％至４３０億元。

他又預期，即將出爐的「施政報告」將對增加未來房屋供應有較多著墨，特別是土地回收方

面，相信新措施或可減輕市場對私樓不足的憂慮，亦減輕發展商對後市供應的顧慮，有助增加短

期新盤供應。由於市場預期房屋供應增加，加上發展商續以貼市價推盤，若一二手溢價持續收窄

，將對二手樓價持續施壓。（ｙｗ）

