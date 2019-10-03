《小傳日記》禁蒙面法或出台，兩萬六闔又返來！

《小傳日記》香江魚缸近日受到內外夾擊，正當缸友以為今日（３日）又會跟隨外圍下跌之

際，午後有傳港府即將以《緊急法》就禁蒙面法立法，「孖屐」憧憬持續咗三個月嘅示威活動或

會減少，社會可以回復秩序，帶動魚缸連續三日都兩萬六失而復得呀！

魚缸一開市已經失守兩萬六，報２５８３１跌２１１點，隨後跌幅一度擴大至２３３點，至

２５８０９。午後初段都維持悶局架，去到接近三點左右，魚缸先至受惠政局消息拗腰倒升，曾

經反彈１５０點高見２６１９２，破埋十天線（約２６１５９）添！之後升勢回順，最終收市就

揚６７點，報２６１１０，主板成交６２６億增加１巴仙咁多。國貨則升３８點報１０２２０。

Ａ場就繼續慶祝國慶放假呀！

重磅藍戰士普遍無咩起色，貢獻最大嘅係神州移動（００９４１），自己升到近１巴仙，報

６５﹒７５銀，帶挈魚缸１１點咁多！平保（０２３１８）同ＡＩＡ（０１２９９）都分別幫到

魚缸８點，但各自升幅大約半個巴仙，分別報９０﹒７銀同埋７４﹒６銀。

歐盟打ＴＲＡＤＥ ＷＡＲ，連同英國「硬脫歐」嘅憂慮升溫，大象（００００５）捱沽滑

逾１巴仙，報５８﹒８５銀，係表現最差兼最拖後腿嘅藍戰士，拖住魚缸３６點！生發發（００

３８８）就反覆有得升，一度掂到２３０銀，收市報２２９﹒４銀，走高唔夠半巴仙。

值得一提嘅係，因為呢次社會事件而成為網民箭靶兼「示威戰場」之一嘅港鐵

（０００６６），倒升逾２巴仙，報４４﹒５銀。而石藥（０１０９３）就係最叻仔嘅藍戰士，

彈高逾３巴仙，報１６﹒１６銀。



＊推禁蒙面法新世界釋壓，零售雖大劈珠寶鐘表踢＊



本地地產佬今日早段都做晒軟腳蟹回吐，不過正正因為港府可能會就禁蒙面法立法，擁有沙

田新城市、元朗ＹＯＨＯ ＭＡＬＬ等「示威場地」嘅新世界發展（０００１７）轉勢踢高，全

日繼續起哄逾半巴仙，報１０﹒５２銀。新地（０００１６）亦高３毫子，報１１４﹒２銀。不

過，會德豐（０００２０）撻低近２巴仙，報４４﹒３５銀。九置（０１９９７）跣低近１巴仙

，報４３﹒３５銀。長實（０１１１３）及恆地（０００１２）齊剎車逾半巴仙，分別報

５３﹒６銀及３６﹒８５銀。

噚日政府統計處公布咗，８月零售業總銷貨價值臨時估計得２９４億銀，按年大劈２３巴仙

，創歷史以嚟最大單月按年跌幅，本地零售佬當然唔開心，但隨著立禁蒙面法嘅消息，周大福（

０１９２９）都轉踢逾１巴仙，報６﹒４８銀。周生生（００１１６）彈起近２巴仙，報

８﹒６５銀。六福（００５９０）亦高近１巴仙，報１９﹒７２銀。化妝類零售佬莎莎

（００１７８）揚逾４巴仙，報１﹒７７銀。



＊國慶訪客多濠賭笑呵呵，大行皆睇好體品缸友掃＊



香江零售唔好姐，馬交就唔見受影響喇！馬交旅遊局話，「十一國慶」頭兩日到訪嘅神州旅

客人次已經有逾２５﹒７６萬，按年多近一成，總訪澳旅客人次亦增近９巴仙至逾２９﹒７萬。

雖然唔知係咪旺埋財，濠賭佬都開心踢高。澳博（００８８０）鏟高逾３巴仙，報７﹒８２銀。

永利馬交（０１１２８）及銀娛（０００２７）齊飆升近３巴仙，分別報１５﹒６８銀及５０銀

。美高梅（０２２８２）亦走高逾２巴仙，報１２﹒８６銀。金沙（０１９２８）及新濠國際

（００２００）齊起哄約２巴仙，分別報３６﹒３銀及１９﹒４銀。

神州體育用品佬獲各大行睇好，當中「體操王子」李寧（０２３３１）畀瑞信維持「跑贏魚

缸」評級同「他屐」２６﹒３銀，全日走高逾４巴仙，報２３﹒１５銀。安踏（０２０２０）之

前畀星展首予「他屐」７４﹒５銀同「掃貨」評級，今日見６５﹒９５銀創歷史新高，收漲逾３

巴仙，報６７銀，仲係今日表現最好國貨佬。特步（０１３６８）亦鏟高近４巴仙，報４﹒４７

銀。３６１度（０１３６１）及申洲（０２３１３）分別升多逾２巴仙及１巴仙，收報１﹒７６

銀及１０３﹒３銀。



＊歐美貿易戰新秀麗慘跣，金價又回升金礦股價醒＊



世貿組織點頭允許美國可以向歐盟徵收關稅，貿易戰火由中美延伸至歐美，歐洲股市已經跌

到慘慘豬，連帶本港一堆歐洲概念股都一齊低走，除咗上面提到嘅大象之外，新秀麗（０１９１

０）跌低近２巴仙，報１６﹒６８銀；普拉達（０１９１３）跣近１巴仙，報２２﹒１５銀；歐

舒丹（００９７３）潛逾１巴仙，報１６﹒１銀。不過，思捷環球（００３３０）就隨市升近１

巴仙，報１﹒５５銀。

一講到「打仗」，當然要買定黃金避險啦！金價隨即重上每盎司１５００美金水平，黃金相

關股亦都踢高。山東黃金（０１７８７）飆近３巴仙，報１９﹒９８銀。招金（０１８１８）亦

揚近３巴仙，報９﹒３７銀。ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）就走高逾１巴仙，報１１０８銀

。請請！



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