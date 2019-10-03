《真知灼見－溫灼培》約翰遜的新脫歐方案

《真知灼見》約翰遜所謂的新「脫歐」方案，簡單而言就是暫時把北愛爾蘭保留在歐盟單一

市場內到２０２５年，屆時北愛爾蘭將可決定繼續保留在歐盟單一市場內，或是「脫歐」而轉為

依循英國法則。在這５年內（２０２０－２０２５年），北愛爾蘭與愛爾蘭之間將不會設關卡；

相反，北愛爾蘭與英國之間而會設立關卡。未知如此的安排，會否給予民眾有北愛爾蘭有被分割

出英國之感。再者，歐盟是一個較大市場，遠超英國，加上北愛與愛爾蘭是近親，就是５年後給

予北愛人民作決定，他們又怎會選擇依循英國法則。所以，約翰遜的新方案，給予筆者感覺是他

不惜放棄北愛領土也要「脫歐」，但約翰遜的想法會否過於簡單？當給予北愛如此優厚安排下，

蘇格蘭又會否有同一要求呢？



＊約翰遜為「脫歐」不惜放棄北愛領土＊



正如筆者過去所指，約翰遜不是文翠珊，他一心帶領英國徹底「脫歐」，所以他一日在位，

我們都要擔心英國有離開歐盟單一市場風險，這也是筆者長遠看淡英鎊的原因。現要留意本月

１８日看約翰遜會否宣布延遲「脫歐」，若如是，不排除會為英鎊匯價帶來短暫支持，但料

１﹒２５美元將成為近期的一個重要上升阻力位置。之後，便要看工黨會否就約翰遜休止國會屬

違法而投其不信任動議，從而舉行大選。由於約翰遜勝出大選的機會高，屆時英國國會再難阻止

他「硬脫歐」，所以一旦英國大選來臨，筆者會建議全面減持英鎊。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

