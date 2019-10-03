《積金攻略－梁潘月寶》ＭＰＦ轉換基金，因時制宜

《積金攻略》強積金是一項長線投資，不過近日投資市場波動，強積金成員或會因應政經局

勢而調整投資策略，希望能夠因時制宜，發揮避險功效。另一方面，如果稍後市況好轉，成員或

會重整旗鼓，務求捕捉投資機遇，令投資組合得到預期的理想回報。

如果大家想轉換強積金基金選擇，其實要留意那些事項呢？首先打工仔要釐清有兩個轉換基

金的資金選項，分別是未來供款的投資指示，以及調配已積存於帳戶內之強積金累算權益。前者

是改變將來供款的投資基金；後者則是調整過往供款的投資。成員可以同時更改兩者的投資選擇

，亦可以只更改其中一項。



＊轉換基金不設次數限制＊



至於轉換基金次數及費用方面，僱員透過網上平台轉換基金，一般不設次數限制，而打工仔

亦毋須繳付任何費用，大家便可靈活自主地根據市況調配基金選項。此外，打工仔亦可透過郵遞

、傳真等方式轉換基金。

有些強積金成員可能會關心轉換基金所需時間，因為若果能夠快捷轉換的話，投資就可更「

貼市」。成員若以互聯網或電子平台轉移基金，受託人可即日接收到有關投資指示。如果成員是

以郵遞、傳真等方式轉移基金，所需時間則會較長，大家亦需留意受託人所設的截止時間，免致

錯過轉換基金的機會。



＊基金轉換，不能實時進行＊



值得一提的是，轉換強積金基金組合不同股票買賣，是不能夠實時進行的，一般而言，受託

人在收到指示後，需要兩個工作天的時間完成基金轉換過程。因此，打工仔轉換基金時，基金的

單位價格要待收巿後才能計算出來，所以並非以打工仔轉換基金組合時的價格為準。假若成員在

收市前發出轉換基金指示，則會以當天收市價計算，否則，則會以下一個工作天的收市價為準。

另外，大家要留意受託人或會為個別基金或優惠計劃設附帶條件，若要轉換的基金受保證或

優惠計劃的條件約束，在未滿足指定條件下更改基金組合，將無法享有相關保證或優惠。

強積金的目的是為退休儲下未來錢，因此投資目標應放眼長遠目標。投資市場可能因短期的

不確定因素影響下較波動，投資策略或可轉為較保守，不過轉換基金的次數不宜太多，建議大家

可以每六個月檢視一次強積金，再參考理財顧問的建議，為豐盛的退休生活造好準備。

《康宏金融集團首席產品及策略總監 梁潘月寶》

