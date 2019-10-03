港府或推禁蒙面法，港股倒升６７點收２６１１０，成交６２６億元

《經濟通通訊社３日專訊》美國宣布自１０月１８日起對歐盟飛機加徵一成關稅，對農產品

及工業商品等其他歐洲商品徵稅二成五，市場憂慮觸發歐美貿易戰，美股再度急挫。港股今早低

開２１１點報２５８３１點，即失守二萬六關。其後歐洲出口股走低，拖累大市早段低見

２５８０９點跌２３３點，不過跌幅之後略有減弱。

午後，有傳港府或將會引用《緊急情況規例條例》立禁蒙面法，進一步限制示威活動，並有

可能在明日舉行特別行政會議，通過相關法例。相關政治敏感股如港鐵公司（０００６６）應聲

而升，港股亦一度倒升１５０點高見２６１９２點，最終收報２６１１０，升６７點或０﹒２６

％，主板成交近６２６億元增加１％。國企指數報１０２２０，升３８點或０﹒３７％

Ａ股因國慶長假期休市，至１０月８日復市。

重磅股方面，隔晚歐洲股市急跌，加上市場憂慮英國「硬脫歐」風險增加，匯控

（００００５）挫１﹒３４％，報５８﹒８５元，為跌幅最大藍籌股；騰訊（００７００）上日

（２日）再於場內合共回購１１萬股，今日微升０﹒０６％，報３２５﹒２元；港交所

（００３８８）升０﹒４４％，報２２９﹒４元；友邦（０１２９９）漲０﹒３４％，報

７４﹒６元；中移動（００９４１）漲近１％收６５﹒７５元，逆市三連升，

漲０﹒９２％，報６５﹒７５元；建行（００９３９）升０﹒１７％，報５﹒９９元。

另外，石藥（０１０９３）走高３﹒３２％，報１６﹒１６元，為升幅最大的藍籌及國指股

。



＊港鐵反彈逾２％，本地收租地產股走勢反覆＊



由於午後有消息指，港府或推禁蒙面法限制示威活動，收租股大多在接近尾市時跌幅收窄，

部分股份更由跌轉升。九置（０１９９７）軟０﹒９１％，報４３﹒３５元，盤中但見

４２﹒３元；希慎（０００１４）挫２﹒０６％，報３０﹒９５元，一度低見３０﹒４元；太古

地產（０１９７２）跌０﹒６％，報２５元；領展（００８２３）無升跌，報８６﹒９元；置富

產業信託（００７７８）升０﹒６７％，報８﹒９９元；港鐵收升２﹒３％，報４４﹒５元。

本地地產股亦跟隨收租股表現，恆基地產（０００１２）及長實集團（０１１１３）軟近１

％，分別報３６﹒８５元及５３﹒６元。新世界發展（０００１７）升０﹒５７％報１０﹒５２

元；新鴻基地產（０００１６）微升０﹒２６％，報１１４﹒２元；信和置業

（０００８３）軟０﹒１７％，報１１﹒８２元。

今年國慶黃金周澳門酒店訂房情況大致與往年持平，濠賭股今日先跌後回穩，澳博

（００８８０）漲３﹒３％，報７﹒８２元；銀娛（０００２７）亦升２﹒６７％，報５０元；

美高梅（０２２８２）升２﹒３９％，報１２﹒８６元；永利澳門（０１１２８）走高

２﹒７５％，報１５﹒６８元；金沙（０１９２８）彈１﹒８２％，報３６﹒３元。



＊雅生活服務連續兩日破頂，體育、乳業受捧＊



物管股今日走勢強勁，其中雅生活服務（０３３１９）連同碧桂園服務（０６０９８）均獲

東英金融首予「買入」評級，目標價分別看２５﹒９元及２９﹒１元，前者股價收漲５﹒４２％

報２１元，盤中高見２１﹒４５元，連續兩日創歷史新高；後者跟升３﹒５５％收２３﹒３５元

。奧園健康（０３６６２）急升６﹒３９％，報５﹒１６元；永升生活服務（０１９９５）走高

４﹒０５％，報３﹒８５元；佳兆業美好（０２１６８）揚３﹒６７％，報１４﹒６８元。

體育用品股全線上揚，李寧（０２３３１）獲瑞信唱好並上調其目標價，全日漲４﹒５１％

報２３﹒１５元；安踏（０２０２０）揚３﹒４％，報６７元；３６１度（０１３６１）升

２﹒３３％，報１﹒７６元；特步（０１３６８）走高３﹒９５％，報４﹒４７元；中國動向（

０３８１８）漲２﹒４４％，報０﹒８４元。

受黃金周影響，乳業股大致向好，蒙牛乳業（０２３１９）漲２﹒０２％，報３０﹒３元；

Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）微升０﹒７７％，報３２﹒７元；現代牧業（０１１１７）

揚１﹒７９％，報１﹒１４元；雅士利（０１２３０）走高１﹒１４％，報０﹒８９元；澳優（

０１７１７）彈２﹒５３％，報１０﹒５４元。

百威亞太（０１８７６）收跌０﹒３４％，報２９﹒６元；盤中見３０﹒０５元上市新高。

（ｊｔ）

