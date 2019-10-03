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即市新聞

03/10/2019 16:11

港府或推禁蒙面法，港股倒升６７點收２６１１０，成交６２６億元

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國宣布自１０月１８日起對歐盟飛機加徵一成關稅，對農產品
及工業商品等其他歐洲商品徵稅二成五，市場憂慮觸發歐美貿易戰，美股再度急挫。港股今早低
開２１１點報２５８３１點，即失守二萬六關。其後歐洲出口股走低，拖累大市早段低見
２５８０９點跌２３３點，不過跌幅之後略有減弱。
　　午後，有傳港府或將會引用《緊急情況規例條例》立禁蒙面法，進一步限制示威活動，並有
可能在明日舉行特別行政會議，通過相關法例。相關政治敏感股如港鐵公司（０００６６）應聲
而升，港股亦一度倒升１５０點高見２６１９２點，最終收報２６１１０，升６７點或０﹒２６
％，主板成交近６２６億元增加１％。國企指數報１０２２０，升３８點或０﹒３７％
　　Ａ股因國慶長假期休市，至１０月８日復市。
　　重磅股方面，隔晚歐洲股市急跌，加上市場憂慮英國「硬脫歐」風險增加，匯控
（００００５）挫１﹒３４％，報５８﹒８５元，為跌幅最大藍籌股；騰訊（００７００）上日
（２日）再於場內合共回購１１萬股，今日微升０﹒０６％，報３２５﹒２元；港交所
（００３８８）升０﹒４４％，報２２９﹒４元；友邦（０１２９９）漲０﹒３４％，報
７４﹒６元；中移動（００９４１）漲近１％收６５﹒７５元，逆市三連升，
漲０﹒９２％，報６５﹒７５元；建行（００９３９）升０﹒１７％，報５﹒９９元。
　　另外，石藥（０１０９３）走高３﹒３２％，報１６﹒１６元，為升幅最大的藍籌及國指股


＊港鐵反彈逾２％，本地收租地產股走勢反覆＊

　　由於午後有消息指，港府或推禁蒙面法限制示威活動，收租股大多在接近尾市時跌幅收窄，
部分股份更由跌轉升。九置（０１９９７）軟０﹒９１％，報４３﹒３５元，盤中但見
４２﹒３元；希慎（０００１４）挫２﹒０６％，報３０﹒９５元，一度低見３０﹒４元；太古
地產（０１９７２）跌０﹒６％，報２５元；領展（００８２３）無升跌，報８６﹒９元；置富
產業信託（００７７８）升０﹒６７％，報８﹒９９元；港鐵收升２﹒３％，報４４﹒５元。
　　本地地產股亦跟隨收租股表現，恆基地產（０００１２）及長實集團（０１１１３）軟近１
％，分別報３６﹒８５元及５３﹒６元。新世界發展（０００１７）升０﹒５７％報１０﹒５２
元；新鴻基地產（０００１６）微升０﹒２６％，報１１４﹒２元；信和置業
（０００８３）軟０﹒１７％，報１１﹒８２元。
　　今年國慶黃金周澳門酒店訂房情況大致與往年持平，濠賭股今日先跌後回穩，澳博
（００８８０）漲３﹒３％，報７﹒８２元；銀娛（０００２７）亦升２﹒６７％，報５０元；
美高梅（０２２８２）升２﹒３９％，報１２﹒８６元；永利澳門（０１１２８）走高
２﹒７５％，報１５﹒６８元；金沙（０１９２８）彈１﹒８２％，報３６﹒３元。

＊雅生活服務連續兩日破頂，體育、乳業受捧＊

　　物管股今日走勢強勁，其中雅生活服務（０３３１９）連同碧桂園服務（０６０９８）均獲
東英金融首予「買入」評級，目標價分別看２５﹒９元及２９﹒１元，前者股價收漲５﹒４２％
報２１元，盤中高見２１﹒４５元，連續兩日創歷史新高；後者跟升３﹒５５％收２３﹒３５元
。奧園健康（０３６６２）急升６﹒３９％，報５﹒１６元；永升生活服務（０１９９５）走高
４﹒０５％，報３﹒８５元；佳兆業美好（０２１６８）揚３﹒６７％，報１４﹒６８元。
　　體育用品股全線上揚，李寧（０２３３１）獲瑞信唱好並上調其目標價，全日漲４﹒５１％
報２３﹒１５元；安踏（０２０２０）揚３﹒４％，報６７元；３６１度（０１３６１）升
２﹒３３％，報１﹒７６元；特步（０１３６８）走高３﹒９５％，報４﹒４７元；中國動向（
０３８１８）漲２﹒４４％，報０﹒８４元。
　　受黃金周影響，乳業股大致向好，蒙牛乳業（０２３１９）漲２﹒０２％，報３０﹒３元；
Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）微升０﹒７７％，報３２﹒７元；現代牧業（０１１１７）
揚１﹒７９％，報１﹒１４元；雅士利（０１２３０）走高１﹒１４％，報０﹒８９元；澳優（
０１７１７）彈２﹒５３％，報１０﹒５４元。
　　百威亞太（０１８７６）收跌０﹒３４％，報２９﹒６元；盤中見３０﹒０５元上市新高。
（ｊｔ）

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