《樓市點評－汪敦敬》見證風雨二十五年

《樓市點評》恭喜《經濟通》成立二十五周年，回顧香港，二十五年來滄海桑田，不單穿梭

了兩個朝代（殖民地的港英年代和回歸後的中國特別行政區年代），也見證了西方由盛轉衰和中

國的崛起！



１９９４年其實是危機四伏的年期，《經濟通》就在此時誕生。



１９９４年６月，香港的貸存比率竟高達１﹒７８，即是說，有１元存款便借了１﹒７８元

貸款出市場，比後來１９９７年的１﹒５８更高（２０１９年則是０﹒７４），這正反映了

１９９４年借貸過高，金融體系資金也相對不足。



而１９９４年底，香港的Ｍ３（泛指總存款量）只有２﹒０７萬億港元，去到１９９７年是

２﹒８７萬億元，２０１９年７月是１４﹒５７萬億，大家會發覺，香港的資金從沒有中斷地增

加，這正是香港多年來仍是福地的原因！也是香港多年來不斷面對衝擊仍可迅速回復的基礎。



１９９４年美國加息，香港追隨，最優惠利率上升２００基點至８﹒５厘，顯然美國於當時

開始「剪羊毛」，是一輪的量化貨幣後的回收美元時候，在當時來?可以是改革的開放後的重要

金融考驗，時任國務院副總理兼人民銀行行長的朱鎔基採取了宏觀調控，大量的措施出場，包括

當時人民幣在短期內也貶值三成。



美元上升加息，人民幣貶值，香港股市由１９９４年１月最高的１２５９９點反覆跌至

１９９５年１月最低６８９０點，在這個風雨飄搖的大時代中美前哨戰，《經濟通》的誕生肩負

了重要的責任，在這風高浪急的大時代，普羅大眾如何掌握？《經濟通》就在這時間誕生並貢獻

了普及的專業服務，配合精準的市場數據，保持市場透明度，令市場公平分配財富，是一個很重

要的角色，《經濟通》是做到的，二十五年來都得到口碑！



最後１９９４年的風高浪急，就在香港持續的高ＧＤＰ增長，當年ＧＤＰ增長是５﹒５％，

以及持續的資金流入增加，於是去到年尾的時候，１９９４年全年樓價仍有９％升幅，甚至乎在

風雨中作了更鞏固，令到後來直至１９９７年樓價還可以再升５７％！



二十五年後的今日，香港面對著新的考驗，筆者用一個正面的態度面對，我認為香港人同樣

可以在危難中建立更堅強的生命力，而《經濟通》同樣會陪伴我們走到風雨過後，恭喜

《經濟通》及感謝它對香港的貢獻。《祥益地產總裁 汪敦敬》

