《股金豐采－涂國彬》利淡因素多，美股開局差

《股金豐采》對於美股，投資者畏高症持續，但還是能保持在高位，但第四季開局，重新部

署，更添波動，情緒有變。



＊經濟數據疲弱＊



導火線是經濟數據，包括８月製造業數據不樂觀，投資者特別關注９月報告。１０月１日公

布的９月ＩＳＭ製造業指數創逾１０年新低，不及預期。歐元區９月製造業ＰＭＩ跌至近７年低

位。最新公布的小非農ＡＤＰ就業數據不及預期。如此種種，加深投資者對美聯儲再次減息的預

期。目前１０月減息概率已經從之前的六成升至七成。

此外，地緣政治風險增加，在中美談判仍未見樂觀，歐美爭端復升級，美國向歐盟飛機農產

品加徵關稅，歐盟表示會反擊。美國政治風險亦受到關注，尤其是特朗普彈劾案。不僅如此，減

稅效應減弱，企業股票回購放慢。諸多因素下，美股面對壓力，缺乏動能。



＊波幅或擴大＊



恐慌指數ＶＩＸ原本在９月已經回落至１５水平下方，但１０月１日上漲１４﹒２９％，

１０月２日又上漲１０﹒７８％，已經回到２０﹒５６。避險資產包括日圓、美債和黃金等均反

彈。

風險資產普遍受壓，美股沽壓增加，技術指標轉弱。道指在１０月的首兩日就已經失去逾

８００點。標普失守５０和１００日線，跌穿２９００關口。納指在兩日內失守２﹒７％，逼近

２００日線的支持。

雖然目前美股還不至於跌破區間支持，但接下來的兩周，受到政治事件影響會更大更敏感，

同時關注本周非農報告的表現，股市波幅或進一步增加。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

