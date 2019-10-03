《鍾之日記》港府擬出招，恒指突倒升

《鍾之日記》１０月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：休市。



美國宣布自１０月１８日起對歐盟飛機加徵一成關稅，對農產品及工業商品等其他歐洲商品

徵稅二成五，市場憂慮觸發歐美貿易戰，加上美國９月ＡＤＰ私人企業職位僅增加１３﹒５萬個

，更為加劇各界對經濟衰退的憂慮，隔晚美股急挫，亞太區股市今早承接美股跌勢，港股低開

２１１點報２５８３１點，即失守二萬六關。午後，港股突然發力，恆指倒升最多１５０點，高

見２６１９２點，收報２６１１０點，升６７點或０﹒３％，二萬六關失而復得，內地股市休市

，北水繼續缺席，主板成交近６２６億元增加１％。

多家媒體引述消息指，由於近日示威暴力升至危險級別，政府擬引用《緊急法》，以賦予政

府權力，頒布《禁蒙面法》。行政會議明天將召開特別會議，討論此事。

《緊急法》全名是《緊急情況規例條例》，香港對上一次引用緊急法，是港英政府頒布多項

緊急令，平息六七暴亂。《禁蒙面法》大致是禁止蒙面參與示威遊行，在歐美多國都有禁止蒙面

的相關法例，例如法國、德國、加拿大和美國多個州等。

近期受累示威活動的港鐵公司（０００６６）應聲而起，收漲逾２％，報４４﹒５元。



＊本地８月零售差過金融風暴，零售股個別走＊



香港因修訂《逃犯條例》所引發的社會運動逐步升級，在過去的國慶日，各區多個大型商場

被逼暫停營業。零售業首當其衝受影響，政府統計處公布８月的零售業總銷貨價值的臨時估計為

２９４億元，按年大跌２３％，創紀錄以來最大的單月按年跌幅，並較亞洲金融風暴期間在

１９９８年９月所錄得的跌幅更大。其中，今年８月與去年同期比較，珠寶首飾、鐘表及名貴禮

物的銷貨價值下跌４７﹒４％。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，中美貿易戰及人民幣走弱等因素為本港零售業帶來挑

戰，加上受近期社會事件影響，本港７至８月零售表現轉變得很急、很大，目前未見到曙光。至

於行業是否走到谷底，她認為仍有待觀察，需要視乎社會運動程度及對零售商的影響。預期１０

月零售跌幅有機會較８月及９月擴大。該會維持全年銷售額跌雙位數的預測。

零售股受壓，鐘錶珠寶股個別發展，亨得利（０３３８９）收市急挫６﹒９％，東方表行

（００３９８）挫３﹒３％，英皇鐘錶（００８８７）挫２﹒４％。但六福集團（００５９０）

由跌轉升０﹒８％，周大福（０１９２９）倒升１﹒３％，周生生（００１１６）升１﹒９％。

屢遭示威者針對的優品３６０（０２３６０）微跌０﹒５％，營運香港崇光百貨的利福國際

（０１２１２）軟０﹒７％ ，惟莎莎國際（００１７８）漲４﹒１％。



＊傳貝萊德與騰訊磋商擴展內地市場＊



外媒引述消息稱，全球最大資產管理公司貝萊德（ＢｌａｃｋＲｏｃｋ）過去１年與騰訊

（００７００）磋商，探索擴張中國業務。貝萊德探索將其投資組合工具引進內地市場的方法，

共同開發類似貝萊德的Ａｌａｄｄｉｎ金融軟件系統，惟雙方商洽尚處於初級階段，還未做出最

後決定。

騰訊上日（２日）於場內合共回購１１萬股，每股最低價３２３﹒２元，最高價３２６﹒２

元。今日收升０﹒０６％，報３２５﹒２元。



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