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即市新聞

03/10/2019 09:05

《投資心得－潘鐵珊》復宏漢霖擴充創新藥管線，提升產能作好準備

　　《投資心得》復宏漢霖（０２６９６）為復星國際（００６５６）及復星醫藥
（０２１９６）旗下，國內領先的首家商業化推出生物類似藥產品的生物製藥公司。截至今年六
月三十日止六個月，集團錄得收益１７０３﹒９萬元人民幣，期內虧損比去年同期上升
５６﹒３％至３﹒２億元人民幣。集團雖然在上半年期內錄得虧損，但主因為研發開支進一步增
加，亦屬意料之內。同時間集團擁有多項增長亮點可留意。

＊國策支持藥品創新研發＊

　　集團在期內就產品研發及商業化取得了重大進展，其中包括自主研發的首個單抗生物類似藥
ＨＬＸ０１漢利康，新藥藥證申請於今年二月獲得國家藥監局批准，為國內首個商業化推出生物
類似藥的案例。此外，集團積極實行名為「Ｇｌｏｂａｌ＋Ｃｏｍｂｏ」的差異化戰略，在全球
多個國家和地區同步開展臨床試驗，新藥臨床試驗申請獲國家藥監局受理，取得初步成果。
　　隨著國內人口老化，以及大眾對醫療及重大疾病治療的關注度不斷提升，來自醫療保健行業
的需求只會有增無減。雖然集團未來新藥的研發成功率屬風險因素之一，但從往績來看已經有一
定的進展。在國策推動支持鼓勵創新及研發的環境下，相信具有潛力如復宏漢霖等的生物製藥公
司將會受到一定的關注。

＊現價買入，上望５５元＊

　　除此之外，集團在生物創新藥管線有所擴充，更投資了不超過１０億元人民幣建設松江基地
一期項目以提升產能，均為集團的後續盈利增長作好準備。在未來，集團對漢利康的商業化銷售
工作為一大關鍵因素，但配合控股股東復星醫藥是為其一大優勢。可考慮於現價買入，上望
５５元，跌穿４６元止蝕。
《天宸康合資產管理投資總監　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）
（本欄逢周四刊出）

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