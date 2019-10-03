《投資心得－潘鐵珊》復宏漢霖擴充創新藥管線，提升產能作好準備

《投資心得》復宏漢霖（０２６９６）為復星國際（００６５６）及復星醫藥

（０２１９６）旗下，國內領先的首家商業化推出生物類似藥產品的生物製藥公司。截至今年六

月三十日止六個月，集團錄得收益１７０３﹒９萬元人民幣，期內虧損比去年同期上升

５６﹒３％至３﹒２億元人民幣。集團雖然在上半年期內錄得虧損，但主因為研發開支進一步增

加，亦屬意料之內。同時間集團擁有多項增長亮點可留意。



＊國策支持藥品創新研發＊



集團在期內就產品研發及商業化取得了重大進展，其中包括自主研發的首個單抗生物類似藥

ＨＬＸ０１漢利康，新藥藥證申請於今年二月獲得國家藥監局批准，為國內首個商業化推出生物

類似藥的案例。此外，集團積極實行名為「Ｇｌｏｂａｌ＋Ｃｏｍｂｏ」的差異化戰略，在全球

多個國家和地區同步開展臨床試驗，新藥臨床試驗申請獲國家藥監局受理，取得初步成果。

隨著國內人口老化，以及大眾對醫療及重大疾病治療的關注度不斷提升，來自醫療保健行業

的需求只會有增無減。雖然集團未來新藥的研發成功率屬風險因素之一，但從往績來看已經有一

定的進展。在國策推動支持鼓勵創新及研發的環境下，相信具有潛力如復宏漢霖等的生物製藥公

司將會受到一定的關注。



＊現價買入，上望５５元＊



除此之外，集團在生物創新藥管線有所擴充，更投資了不超過１０億元人民幣建設松江基地

一期項目以提升產能，均為集團的後續盈利增長作好準備。在未來，集團對漢利康的商業化銷售

工作為一大關鍵因素，但配合控股股東復星醫藥是為其一大優勢。可考慮於現價買入，上望

５５元，跌穿４６元止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）

