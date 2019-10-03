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即市新聞

03/10/2019 09:05

《思前想後－郭思治》港股反覆試２５４９８，失守將見２４８９６

　　《思前想後》踏進１０月份首個交易日，港股昨日（２日）受美股大幅急挫３４３點至
２６５７３點所拖累，恆指先低開１９１點至２５９０１點，其後再進一步跌至２５７７８點方
漸見喘定並作少許後抽，從形勢上看，大市目前正處反覆欲試底之弱態中。而所指的底，首個當
為９月３日之低位２５４９８點，惟一旦大市跌穿此防線，則另一個防守據點將退守至今年８月
１５日低位２４８９９點與１月３日低位２４８９６點所組成之中期小雙底，此防線相當關鍵，
因恆指一旦跌穿２４８９６點，即表示今年大市之形態將扭轉成先高而後低，以高位為４月１５
日之３０２８０點計，假如年內有約７０００點左右之下跌幅度，則低位已可一試２３２８０點
，更甚的是，其時大市該已跌穿去年１０月３０日之低位２４５４０點，即是說，自去年歷史高
位３３４８４點開始之大型中期跌浪，技術上仍在延續中，此點對整個中期後市而言當屬偏淡。

＊資金入市態度保守＊
　
　　再看移動線方面之表現，由於恆指現已跌穿１０天線（約２６２０８點），２０天線（約
２６５３４點），５０天線（約２６４６２點），１００天線（約２７２１３點）及２５０天線
（約２７３３８點），即大市現正反覆於各組常用之平均移動線之下，論形態當屬偏淡，且技術
上亦處反覆欲試底之形勢。單從技術上看，一日恆指仍續反覆於上述五組平均移動線之下，整個
大市將難以擺脫續試底之趨勢，更甚的是，由於人心持續虛怯，故資金之入市態度會較保守，故
在買盤不繼下，只要沽壓稍作主動，即使沽壓不明顯，大市已可出現頗明顯之跌幅，到最後，技
術上更可能引發不太理性之拋售，一旦出現此情況，其時大市之跌勢將較急。

＊短炒宜設定止蝕位＊
　
　　本港經濟於第二季已呈負增長，在連綿不絕之社會事件衝擊下，相信第三季亦同屬負增長，
即是說，由於連續兩季出現負增長，技術上已代表本港經濟已開始呈衰退之兆，而照目前之情況
看，假如相關社會事件不能於短期內獲解決。換言之，本港第四季之經濟亦會同樣呈負增長，對
整體市道而言所帶來之破壞力將難以估計，到最後，本港股市亦當受累，亦可以說，連帶明年首
季亦不能看好，故在大局持續不明下，最好是盡量保留實力，以渡寒冬。至於持貨輕者當可續抱
持盈保泰之心，惟持貨偏重者則需衡量個人之持貨能力及能耐，相比之下，持貨能耐似較重要。
　　近期市內屬炒股不炒市，故個別板塊一直逆市而做好，但需留意，正是由於市內資金高度集
中追捧個別板塊，技術上便造成有超買之現象，一旦出現正常回吐，跌幅亦不宜看小，故如欲坐
一轉順風車，切記緊「扣安全帶」，即一旦勢頭不對便要懂得止蝕離場。
《帝鋒證券及資產管理行政總裁　郭思治》（本欄逢周四刊出）

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