【深港對望】政策加持深圳走上科創路，兩短板待填補助吸納人才

《經濟通通訊社記者楊英傑３日報道》中共中央、國務院８月發布的《關於支持深圳建設中

國特色社會主義先行示範區的意見》，在支持科研建設方面著墨不少，和在大灣區規劃中深圳作

為國家創新型城市，目標成為「世界創新創意之都」的定位相符合。

根據《經濟通通訊社》從金融數據分析提供商路孚特（Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ）取得的數據顯

示，截至５月９日，今年深圳高科技企業的收購合併案已達到１１０宗，為往年的全年水平，涉

及金額達到２７﹒６３億美元，是期內深圳企業收購合併總額的接近三成。對比香港，期內共錄

得僅４５宗高科技企業的收購合併案，涉及１６﹒２７億美元，佔期內香港企業收購合併總額的

７﹒９％。

不過專家表示，深圳以至於大灣區作為中國科創圈子的後起之秀，仍然需要更多平台對科創

企業提供融資機會，再加上深圳的大學學位資源嚴重不足，兩短板將成為深圳建立創新創意之都

的最大障礙。



＊深圳易尋大體量融資，惟機遇遜於京滬杭＊



深圳作為國內一線城市，這些年來培育了不少科技公司，最值得一提的當然是「ＢＡＴ」三

巨頭之一的騰訊（００７００），曾一度成為電子遊戲界的最強資本方，如今在中國商界影響力

舉足輕重，另外在深圳成長的獨角獸亦不少，包括全球獨角獸估值排名前十、阿里系麾下的菜鳥

網絡，還有微眾銀行、優必選、聚寶匯等。

對中國創投生態有充分認識的戈壁創投合夥人唐啟波對《經濟通通訊社》表示，相對於香港

，深圳作為經濟特區，企業日後會更容易到中國其他城市發展，公司和人才成本也相對低了不少

，再加上人才儲備更充足，公司較容易組建程序員團隊。另外在融資層面上，唐認為儘管香港有

充足的資本，但當初創企業進入到Ｂ輪或Ｃ輪融資階段，需要較大體量、上千萬元級的戰略投資

時，香港可提供的機會不多，相反在深圳，只要是產品面向中國市場，「更好地講故事」，獲得

融資機會則較大。

但放到全國來看，深圳的科創生態相對京滬杭而言還是較遜色，比如奧緯諮詢發布的應對人

工智能準備程度指數排名中，深圳排名第８位，北京和上海則分別位列第５名和第６名。唐啟波

指出，深圳以至於大灣區的科創生態仍不太成熟，打趣地說若騰訊員工要走出去尋求機遇，最後

可能還是得搬回北京。

唐認為問題主要源自於資本層面，深圳不少基金關注的還是偏傳統的製造業，或者是科創企

業的晚期融資方式，比如ＩＰＯ，對新經濟企業的興趣則不算太大。但唐對深圳的未來感樂觀，

要建立起完善的科創生態圈，讓人才和資金在深圳聚集，是需要時間經營，就像是新加坡在早期

也交了不少學費一樣。



＊高等教育產業失色，恐流失科研人才＊



初創企業的發展離不開科研的土壤，中國被美國指控屢次侵犯他國知識產權，亦從側面上反

映只有具備了國際頂尖的科技實力，才有機會從國際賽道上「彎道超車」。深圳除了構建科創生

態，還要從政策上提高科研實力，培育新一批科研人員。

在國家支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見稿中，提到了支持以深圳為主陣地

建設綜合性國家科學中心；支持深圳建設５Ｇ、人工智能、網絡空間科學與技術、生命信息與生

物醫藥實驗室等重大創新載體，探索建設國際科技信息中心和全新機制的醫學科學院；允許取得

永久居留資格的國際人才在深圳創辦科技型企業、擔任科研機構法人代表；在未來通信高端器件

、高性能醫療器械等領域創建製造業創新中心；打造數字經濟創新發展試驗區。

除了增加科研實力以外，高等教育為城市提供人才，也是重要的一環。說到中國各城的高校

實力，不計香港，京滬兩地自然是遙遙領先，而不少二線城市的高校亦享負盛名，但反觀深圳的

高等教育水平則卻備受詬病，和其經濟地位並不匹配。

儘管深圳擁有哈爾濱工業大學深圳分校及南方科技大學等知名學府，但根據去年統計數字，

深圳整體大學生人數只有８﹒６萬人，僅僅是廣州過百萬名大學生的零頭，這個數字甚至比珠海

還要低。香港的多所院校吸引了不少內地學生報讀，其中不少畢業後留在香港工作，而深圳本地

大學資源不足，無法吸納外地優秀學生到深工作，更導致本地的年輕人到外地上大學，導致人才

外流，而且由此衍生的實習生及科研資源亦大減，令深圳對科創企業的吸引力有所減低。

國家亦看見深圳補上高教領域短板的必要性，上述意見稿亦提出，支持深圳在教育體制改革

方面先行先試，擴大中小學教育規模，高質量普及高中階段教育，加快創建一流大學和一流學科

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