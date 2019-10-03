【深港對望】深圳先行規劃宏大細節模糊，實際利好待觀察

《經濟通通訊社記者楊英傑３日報道》深圳在８月戰略升級，獲國家支持建立「中國特色社

會主義先行示範區」，但外界最感疑惑的一點，是對「中國特色社會主義」的論述不多，務虛成

分重，意見稿中的多項戰略定位也和該主題關係不大，有人擔心相關政策只是急就章，政策利好

並不大。

中國特色社會主義是指在國家改革開放後，在不放棄中國共產黨執政的立場上，引入資本主

義在市場經濟上的部份概念，以經濟建設取代意識形態鬥爭作為中共主旋律。國家主席習近平上

台後，在鄧小平路線基礎上提出了「新時代中國特色社會主義思想」，被外界稱為「習思想」，

該理論指出，中國特色社會主義的目標，是在全面建成小康社會的基礎上，分兩步走，爭取在本

世紀中葉建成「富強民主文明和諧美麗」的社會主義現代化強國。

有關意見稿提到，希望深圳達成「高質量發展高地、法治城市示範、城市文明典範、民生幸

福標桿和可持續發展先鋒」的５大戰略定位，但意見稿沒提出具體的施行細節，例如如何增進深

圳的法治程度，又或是令深圳人民增加「獲得感」，意見稿亦沒有詳解其與建設中國特色社會主

義之間的關係。



＊一河之隔反修例風波綿延，文件推出節點曖昧＊



有關文件在８月１８日發布，其正值香港爆發回歸以來最嚴重社會衝突的緊張關頭。在反修

例風暴期間，內地官媒不斷發放支持香港政府訊息，在各方面上配合及支持港府「止暴制亂」，

而「衰退論」則是輿論戰的其中一環。香港發生動亂四個月以來，各項經濟數據表現大跌，零售

旅遊表現走樣，房地產商的股票股價急挫，港府預計今年將錄得赤字，示威者口中的「攬炒」成

為了比汽油彈更強力的武器，惠譽及穆迪國際評級公司均對香港經濟前景感到不樂觀而下調評級

。

說回深圳，意見稿中提到的深圳５個戰略地位，分別對應經濟、法治、文明、民生及環保的

５項指標，明顯是指向一河之隔的香港，外界推測中國發布該份文件的背後含義，是暗示香港再

亂下去，隨時可被深圳超越。不過羅馬非一日建成，香港也一樣，不是單憑政策推動就可以複製

香港的成功，有市場人士認為，有關文件在毫無預告的情況下推出，「中國特色社會主義先行示

範區」橫空出世，轟動市場，但當中部分內容更像是大灣區規劃「２﹒０版本」（例如目標到

２０３５年深圳建成具有全球影響力的創新創業創意之都），反映該份文件急促草擬完成。文件

推出後的９月中，深圳市委提出了落實「五個率先」重點任務，並作了明確具體的部署，但輿論

熱度已降，該規劃最終可以帶來多少利好，仍然有待觀察。

