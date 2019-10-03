  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/10/2019 11:50

【深港對望】深圳先行規劃宏大細節模糊，實際利好待觀察

　　《經濟通通訊社記者楊英傑３日報道》深圳在８月戰略升級，獲國家支持建立「中國特色社
會主義先行示範區」，但外界最感疑惑的一點，是對「中國特色社會主義」的論述不多，務虛成
分重，意見稿中的多項戰略定位也和該主題關係不大，有人擔心相關政策只是急就章，政策利好
並不大。
　　中國特色社會主義是指在國家改革開放後，在不放棄中國共產黨執政的立場上，引入資本主
義在市場經濟上的部份概念，以經濟建設取代意識形態鬥爭作為中共主旋律。國家主席習近平上
台後，在鄧小平路線基礎上提出了「新時代中國特色社會主義思想」，被外界稱為「習思想」，
該理論指出，中國特色社會主義的目標，是在全面建成小康社會的基礎上，分兩步走，爭取在本
世紀中葉建成「富強民主文明和諧美麗」的社會主義現代化強國。
　　有關意見稿提到，希望深圳達成「高質量發展高地、法治城市示範、城市文明典範、民生幸
福標桿和可持續發展先鋒」的５大戰略定位，但意見稿沒提出具體的施行細節，例如如何增進深
圳的法治程度，又或是令深圳人民增加「獲得感」，意見稿亦沒有詳解其與建設中國特色社會主
義之間的關係。

＊一河之隔反修例風波綿延，文件推出節點曖昧＊

　　有關文件在８月１８日發布，其正值香港爆發回歸以來最嚴重社會衝突的緊張關頭。在反修
例風暴期間，內地官媒不斷發放支持香港政府訊息，在各方面上配合及支持港府「止暴制亂」，
而「衰退論」則是輿論戰的其中一環。香港發生動亂四個月以來，各項經濟數據表現大跌，零售
旅遊表現走樣，房地產商的股票股價急挫，港府預計今年將錄得赤字，示威者口中的「攬炒」成
為了比汽油彈更強力的武器，惠譽及穆迪國際評級公司均對香港經濟前景感到不樂觀而下調評級

　　說回深圳，意見稿中提到的深圳５個戰略地位，分別對應經濟、法治、文明、民生及環保的
５項指標，明顯是指向一河之隔的香港，外界推測中國發布該份文件的背後含義，是暗示香港再
亂下去，隨時可被深圳超越。不過羅馬非一日建成，香港也一樣，不是單憑政策推動就可以複製
香港的成功，有市場人士認為，有關文件在毫無預告的情況下推出，「中國特色社會主義先行示
範區」橫空出世，轟動市場，但當中部分內容更像是大灣區規劃「２﹒０版本」（例如目標到
２０３５年深圳建成具有全球影響力的創新創業創意之都），反映該份文件急促草擬完成。文件
推出後的９月中，深圳市委提出了落實「五個率先」重點任務，並作了明確具體的部署，但輿論
熱度已降，該規劃最終可以帶來多少利好，仍然有待觀察。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態03/10/2019
約翰遜倡「4年2邊界」 解北愛問題
生財有道02/10/2019
【金管局易帥】余偉文：首要工作維持金融體系穩定 無意改變聯匯
FOCUS02/10/2019
【FOCUS】從來暴力最傷己!
中國故事02/10/2019
【深港對望】深圳建「先行示範區」 香港金融法律地位暫難替
接通華為02/10/2019
【#換機攻略】HUAWEI Mate 30 系列 點解值得趁早入手？
生財有道02/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港鐵未持貨者宜忍手
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金