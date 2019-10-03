【ＦＯＣＵＳ】約翰遜拋「哀的美敦書」，脫歐鬧劇何時了？

【ＦＯＣＵＳ】於英國最高法院、下議院接連受挫、兼陷入桃色醜聞的「金毛怪傑」約翰遜

（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ），似乎愈挫愈強，周三（２日）向歐盟拋出「哀的美敦書

（Ｕｌｔｉｍａｔｕｍ）」－－被概括為「４年期一國兩界」的最終脫歐方案，並警告歐盟要麼

妥協，要麼看著英國退出談判和４周後硬脫歐。

「壞孩子」腦洞大開，新方案不單徹底扭轉前任珊珊「愛爾蘭擔保方案」或令英國永久留守

歐洲關稅同盟；並將北愛未來是否留在歐盟單一市場的「話事權」由歐盟交予北愛自己，因此已

獲政治盟友北愛統一民主統一黨（ＤＵＰ）開綠燈。

未來十餘天將是「接波」後的歐盟，與約翰遜討價還價的關鍵期。不過，鑒於歐盟懲治「叛

徒」決心未滅、工黨取保守黨而代之的賊心未死，英國脫歐鬧劇恐仍難冀大團圓結局。



＊與文翠珊方案兩不同，獲ＤＵＰ開綠燈＊



約翰遜周三以「公平合理的妥協」為題去信歐盟委員會主席容克，在４頁紙內容中提出替代

「愛爾蘭擔保方案（Ｉｒｉｓｈ Ｂａｃｋｓｔｏｐ）」的新建議－－４年期一國兩界

（Ｔｗｏ ｂｏｒｄｅｒｓ ｆｏｒ ｆｏｕｒ ｙｅａｒｓ）。

具體而言，英國全國將於２０２１年元旦起正式退出歐盟關稅同盟；北愛爾蘭則會繼續遵循

歐盟單一市場規範至２０２５年，此後自行決定如何繼續。基於此安排，北愛與愛爾蘭之間會設

高技術關稅邊境，而北愛與英國本土之間的愛爾蘭海亦將以４年為期設監管檢查，即一國兩界。

那麼，此「一國兩界」與備受詬病的愛爾蘭「硬邊界」有何不同？據約翰遜的提議，愛爾蘭

或建立「全島監管區」，負責農產品及其他商品進出安排，從而消除與北愛之間商品貿易的監管

檢查；同時，歐盟與英國之間的所有海關程序改分散進行，例如在遠離邊境的供應鏈上其他地點

，及改以電子報關方式。

跟前任珊珊的「愛爾蘭擔保方案」相比，約翰遜的方案，旨在令英國在過渡期後，完全退出

包括關稅同盟在內的所有歐盟體制，是徹底的脫歐；並列明２０２５年由北愛議會自行決定是為

了可留在單一市場「續期」，消除了北愛以次等方式永久留在歐盟的擔憂，因此已獲政治盟友北

愛統一民主統一黨（ＤＵＰ）開綠燈。



＊執行技術欠可行細節，硬脫歐說易行難＊



既然如此，為何歐盟仍對此終極方案疑慮重重、反對黨工黨黨魁郝爾彬甚至斥該方案較珊珊

的更差？最大的問題是，約翰遜的方案缺乏執行細節，有歐盟官員就指，這聽起來像魔術思維，

不借助任何物理檢查點或攝像頭的情況來管理虛擬邊界，此技術目前尚不存在。

目前，約翰遜的首務是說服歐盟在本月１９日歐盟峰會閉幕前接受該終極方案，不過，暫時

沒有明確跡象顯示歐盟方面願意接受他的建議。歐盟首席談判代表巴尼耶就指，談判仍有大量工

作要做，以實現３個目標：不設硬邊界、保護愛爾蘭經濟、維護歐盟單一市場；愛爾蘭歐洲事務

部長麥肯蒂則稱，該方案對都柏林來說是不可接受，因擔保方案若設置４年時限，即會對南北愛

爾蘭造成不確定性。

由於英國議會較早時已通過《彭浩禮法案》（Ｂｅｎｎ Ａｃｔ），明令約翰遜若在１９日

前仍未與歐盟達成新協議，就必須向歐盟提出延長脫歐死限至２０２０年１月３１日，他的硬脫

歐大計可謂說易行難。

摩通就認為，脫歐延期的可能性已升至８５％；花旗亦指，最大可能是英國再次延遲脫歐，

並舉行國會大選；德銀則認為，英國仍有５０％可能在今年底前無協議脫歐。

無論是英國真的硬脫歐，還是提前大選（煽動「人民對決議會」的約翰遜大有可能勝出），

皆不利英鎊走勢，而美匯上望１００又會否添壓國慶黃金周後復市的Ａ股？小心「壞孩子」！

