《師傅教路－黃瑋傑》金界（３９１８）股價表現料持續跑贏濠賭股

《師傅教路》金界控股（０３９１８）公布了今年首九個月博彩經營摘要，由於增長理想，

刺激昨日（２日）股價逆市上揚，並創出１３﹒０２元的歷史新高，收報１２﹒９８元，上升０

﹒７２元，升幅接近６％。



＊九個月收入增股價破頂＊



今年首九個月，金界實現博彩總收入１２﹒８７億美元，較去年同期增長２０％；博彩淨收

入為６﹒１６億美元，增長２９％。由於大眾市場的利潤率較高、成本較低且波動幅度較小，故

博彩淨收入增速快於博彩總收入。大眾市場業務方面，大廳賭桌按押籌碼金額為１２﹒２４億美

元，增長３８％；電子博彩機投入金額為２０﹒５億美元，增長２８％。貴賓業務方面，轉碼金

額為３３８﹒６７億美元，增長３５％，來自東南亞和北亞貴賓客戶的組成仍然非常多樣化。

金界控股首三季博彩業務持續增長，主要受惠到訪柬埔寨的商務旅客量大幅增加。根據柬埔

寨旅遊部的資料，今年首七個月，到訪柬埔寨的國際商務旅客量同比大幅增長１５２％至

８３９１１２人次，其中來自中國的旅客佔約７８％﹒來自東南亞國家的國際商務旅客亦增長迅

速，其中來自馬來西亞、泰國、印尼及新加坡的旅客量分別增長６０％、２３％、８６％及

２８％。集團貴賓業務受惠持續大量湧入的商務旅客量，加上澳門兩大賭團經紀已建立固定基礎

的營運，開始將貴賓賭客引入ＮａｇａＷｏｒｌｄ。對於獎勵市場業務，集團管理層繼續採取較

為保守的博彩政策，即與海外賭團經紀採用更為平衡的利潤公式。



＊展開Ｎａｇａ ３建設＊



集團大眾市場業務持續受惠柬埔寨旅客人次和旅遊業增長，今年首七個月，柬埔寨國際旅客

到訪量增長１１％至３８０萬人次，其中中國旅客數目增長３７％至超過１５０萬人次。來自印

尼、馬來西亞、泰國、越南等東南亞國家（估計總人口為６﹒４８億人）的旅客數目分別增加了

２３％、７％、８％及５％。柬埔寨亦受惠於每周８７７次的定期直飛國際航班（２０１８年６

月及２０１３年１２月該等航班分別為７３８次及３８６次）。

綜合設施方面，Ｎａｇａ ２繼續保持增長勢頭的同時，集團對Ｎａｇａ １進行優化。由

於集團盡量避免對業務造成太多中斷，因此節省了翻新費用，預計Ｎａｇａ １優化項目將以節

省成本下完成，對集團業務將作出重大貢獻。集團已展開Ｎａｇａ ３的開發和建設，已開始進

行土壤測試，並選擇合適的合格區域打樁承包商，打樁工程的工期預計將持續１８至２４個月。

為響應集團的再投資計劃，柬埔寨王國政府亦已原則上批准Ｎａｇａ ３物業前的花園，通過該

花園Ｎａｇａ ３將連接到目前的ＮａｇａＣｉｔｙ步行街、Ｎａｇａ １與Ｎａｇａ ２。



＊賭場不受博彩類型限制＊



相對於澳門博彩股，金界不受博彩類型、賭桌及電子博彩機數量、博彩空間、博彩中介人佣

金及回扣的限制，因此擁有更大靈活性，因應市場需求變化作出反應以符合客戶需求，例如集團

已推出諸如麻將和混合百家樂遊戲之類的休閒博彩，以迎合來自中國某些地區的客戶。今年以來

，金界股價累升超過六成，遠遠跑贏一眾濠賭股，相信在未來一段時間仍會維持優於濠賭股的表

現。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

