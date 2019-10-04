《陸言堂－陳永陸》港股有一定承接力，德視佳（１８４６）可認購

《陸言堂》港股過去兩日都有驚無險，在失守２６０００點後，很快便收復失地，而且往往

都面對美股前一晚大跌，同時香港局勢仍然未有緩和的情況下出現如此現象，似乎有一些力量，

正在維護港股的穩定，所以暫時可以視為恆指在２６０００點以下有承接，可是《蒙面法》可能

訂立，以及中美貿易談判在下星期再度展開，這些因素都會影響港股的走勢。



不過，由於中美各有所求，所以就算不少分析都看淡中美貿易的談判結果，但近兩日其實不

難看出特朗普政府對中國有一定的請求，加上特朗普正面對彈劾問題，所以相信他有一定的逼切

性要與中國達成協議。至於中國的經濟亦不太理想，近日大量採購美國農產品，似乎就是一個善

意的表達，代表中國亦想達成協議，故此中美貿易談判結果，可能較市場預期為佳。



在港股有一定的承接力下，新股近日的表現亦很不錯，其中百威（０１８７６）在招股反映

並不太熱烈下，反而顯著上升，這亦為新股市場帶來強心針，所以首個來港上市的德國眼科集團

德視佳（０１８４６）亦可以留意。



＊德視佳具有獨特性＊



集團為歐洲領先的高端屈光手術及晶體置換手術服務商，並早於１９９３年成立，在開始時

只是漢堡一間眼科診所，但發展至今，如果按２０１８年收入計，德視佳在德國排名第一，丹麥

排名第二，同時業務已０擴展至遍布德國、丹麥及中國，而且這間歐洲龍頭在中國業務發展相當

快速，於２０１６至２０１８年間來自中國收入及毛利，分別錄得７９﹒６％及６３３﹒７％複

合年增長率，表現相當理想，同時不少內地明星包括黃磊、王馥荔、葉大鷹、陳游標等都是德視

佳的客戶，成為內地急速發展的一個原因。



另外，德視佳之高端產品及服務亦是傲視同儕，其中包括全飛秒（Ｓｍｉｌｅ－治療近視，

ＩＣＬ（治療高度近視，和Ｔｒｉｆｏｃａｌ（三焦晶體置換－治療老花。而集團更是三焦晶體

手術世界冠軍，ＩＣＬ植入手術歐洲冠軍及Ｓｍｉｌｅ手術德國冠軍。



與此同時，德視佳的中國業務現時主要位於北京、上海、廣州、深圳等一線城市，不過已計

劃明年在重慶、成都准一線城市核心商圈或ＣＢＤ位置開設新店。在這些利好因素下，加上香港

的專科醫療股份為數不多，具有獨特性，所以值得認購。 《獨立股評人 陳永陸》

