《日入而息》港府推禁蒙面法或明天公布，沽空王唱淡香港經濟

《今天重點》﹡傳林鄭擬引用緊急法頒布《禁蒙面法》，最快明日公布；建制派成立禁蒙面

法推動組，稱不影響大眾遊行權利

﹡張華峰稱孖展新規將加速業界結業，財庫局或與證監協調

﹡沽空王Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ表示香港經濟將嚴重下滑



《即日市況》﹡港府或推禁蒙面法，港股倒升６７點收２６１１０，成交６２６億元



《美元匯價》﹡英鎊短期或１﹒２２－１﹒２４先行整固；歐元最新報１﹒０９６２╱

６６，日圓最新報１０７﹒０６╱０８



《公司資訊》﹡星洲寬頻網絡商ＭｙＲｅｐｕｂｌｉｃ擬明年在港上市

﹡魯大師（０３６０１）孖展暫超購１５２倍

﹡Ｒａｚｅｒ Ｆｉｎｔｅｃｈ委瑞聲主席許文輝為顧問委員會成員

﹡百富環球（００３２７）授出購股權，合共８２５１萬股

﹡報道指匯璽ＩＩ牆身現裂紋，新地（０００１６）結構安全個別事件

﹡傳渣打（０２８８８）上月阿聯酋裁過百個職位，轉型拓數碼業務

﹡微盟集團（０２０１３）擬六個月內回購股份，涉資最多１億元

﹡璋利國際（０１６９３）達成太陽能電站項目的財務交割日期

﹡遠東發展（０００３５）冀政府提高農地地積比率，以增短期土地供應

﹡偉能（０１６０８）獲批能源轉型貸款，首度參與綠色金融

﹡澳洲成峰高教（０１７５２）全部會計商科課程獲主要澳洲會計機構再認證

﹡思捷環球（００３３０）委任Ｚｅｒｂｉｂ為獨立非執董，今日起生效

﹡中梁控股（０２７７２）９月合約銷售額約１４６億元人民幣

﹡萬隆（０００３０）附屬與借方訂立第三份貸款重續協議，涉１２２０萬元

﹡聯泰（００３１１）以４８５萬美元收購緬甸成衣製造公司

﹡當代置業（０１１０７）９月合約銷售額按年升３﹒４％至約３１億元人幣

﹡ＶｉｃｏｎＨｏｌｄｉｎｇｓ（０３８７８）全資附屬接傳訊令狀遭申索

１３９２萬



《神州民企》﹡騰訊（００７００）上日回購１１萬股；印度商業電商平台Ｕｄａａｎ從騰

訊等投資者籌得５﹒８５億美元

﹡力高（０１６２２）９個月未經審核合約銷售近１６８億元人民幣

﹡中滔環保（０１３６３）欲出售非核心資產以改善現金流

﹡恆大（０３３３３）９月合約銷售額按年升３１﹒９％至８３１億元人民幣

﹡合景泰富（０１８１３）９月份預售額按年升６６﹒６％



《中國要聞》﹡長江電力近３６億美元購秘魯最大電力公司控股權

﹡珠海市聯手宋城１５０億建演藝度假區，目標比肩美賭城

﹡內地將在山西等六省市開展物流降本增效綜合改革試點

﹡銀聯受理網絡延伸至１７６個國家和地區

﹡中煤協原會長王顯政：內地煤炭產能過剩已成為常態

﹡官媒表示加大開放，中國債市受國際投資者青睞

﹡浙江力爭後年生豬出欄１４００萬頭，自給率超七成

﹡深圳建設多項科技基礎設施，擬邀諾獎科學家建實驗室

﹡大疆雙子塔總部今完成封頂，座落深圳南山區

﹡攜程表示酒店系統故障已修復，盡快處理異常訂單



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒７％，報１０８７５﹒９１點



《其他消息》﹡張華峰稱孖展新規將加速業界結業，財庫局或與證監協調

﹡第三季一手私宅均價跌穿千萬元創１２季新低

﹡調查指港人於聖誕假期的消費最多，佔總假期消費額的１８％；Ｖｉｓａ研

究表示港人聖誕期間消費最多，但日均消費最高要數新年

﹡澳門１０月首兩天內地訪客入境人次按年增９﹒６％

﹡本港９月住宅樓宇買賣合約總值２７７億元，按月跌２４％

﹡掌舖與ＰａｙＭｅ ｆｏｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ建立合作夥伴關係

﹡中原表示二手樓調整幅度較大，料今年樓價再有５％調整

﹡戴德梁行料來年核心區寫字樓租金下調５至１３％；銅鑼灣商業舖今年租金

下調將最高

﹡ＳＥＡＶＩ Ａｄｖｅｎｔ Ｏｃｅａｎ ＰＥ遭證監會罰款百萬元

﹡美聯料受貿戰及社會事件影響，第四季樓價跌３至５％



《修例風暴》﹡王宗堯被控七一進入或逗留立法會會議廳範圍獲准保釋

﹡沽空王Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ表示香港經濟將嚴重下滑

﹡政府強烈譴責昨晚多區暴力違法行為

﹡旅發局宣布取消香港單車節及美酒佳餚巡禮

﹡荃灣中槍學生被控暴動及襲警罪下午提堂

﹡晨星表示市場對示威活動過分悲觀，令港地產股估值吸引

﹡湯家驊稱緊急法較宵禁令可接受

﹡傳林鄭擬引用緊急法頒布《禁蒙面法》，最快明日公布

﹡優品３６０旗下分店被嚴重毀壞，重申不支持暴力行為

﹡警員佐級協會敦促實施宵禁令，報道指港府積極研究

﹡建制派成立禁蒙面法推動組，稱不影響大眾遊行權利

﹡民主黨調查指近七成受訪者認為警方使用過分武力

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