《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６２０１．０４ 升 １２２．４２點╱０．４７％
標普５００ ２９１０．６３ 升 ２３．０２點╱０．８０％
納斯達克 ７８７２．２６ 升 ８７．０２點╱１．１２％
倫敦富時１００ ７０７７．６４ 跌 ４４．９０點╱０．６３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４３８．７７ 升 １６．００點╱０．３０％
法蘭克福ＤＡＸ 休 市 一 天
﹡香港時間７：３７ａｍ美元兌日圓１０６．９０，歐元兌美元１．０９７６
04/10/2019 07:47
《日出而作》美減息預期升溫道指彈１２２點，圓匯升至４周新高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６２０１．０４ 升 １２２．４２點╱０．４７％
標普５００ ２９１０．６３ 升 ２３．０２點╱０．８０％
納斯達克 ７８７２．２６ 升 ８７．０２點╱１．１２％
倫敦富時１００ ７０７７．６４ 跌 ４４．９０點╱０．６３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４３８．７７ 升 １６．００點╱０．３０％
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