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04/10/2019 07:47

《日出而作》美減息預期升溫道指彈１２２點，圓匯升至４周新高

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６２０１．０４　升　　１２２．４２點╱０．４７％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９１０．６３　升　　　２３．０２點╱０．８０％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８７２．２６　升　　　８７．０２點╱１．１２％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７０７７．６４　跌　　　４４．９０點╱０．６３％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４３８．７７　升　　　１６．００點╱０．３０％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　　　　　　　休　市　一　天
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３７ａｍ美元兌日圓１０６．９０，歐元兌美元１．０９７６

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