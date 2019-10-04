《環球趨勢－黃耀宗》第三季回顧及展望

《環球趨勢》在剛過去的第三季度，金融市場受到多項宏觀消息左右；加上資金初現正在為

各資產類別作出重新配置，令到資產價格整體表現出「走勢未算明確的波動市」。ＭＳＣＩ環球

股市、金價、油價、美匯指數、環球企業債券及美國國債於第三季的表現分別為０﹒０８％、４

﹒４７％、－７﹒５３％、３﹒３８％、１﹒２１％及２﹒４０％。

筆者在公司７月記者招待會及分享會曾提及的部分重點及現時展望︰

經濟能否避開衰退將為焦點︰金融市場仍受相關消息左右。環球製造業ＰＭＩ陷收縮區數月

，環球經濟走向衰退的機會逐步上升。

料股市升幅有限，防守類資產（高投資級別債券、黃金）表現較佳︰從各類資產回報所見，

此部署湊效。維持相關部署。

待雲計算長線吸納機會︰美國雲計算相關ＥＴＦ作參考的話，相關主題ＥＴＦ於第三季下挫

２﹒２７％及跌７﹒４５％；避過了是次跌浪！預料第４季可開始考慮分注吸納。

Ａ股將跑贏港股︰滬深３００指數及恆生指數分別表現為下跌２﹒７８％和下滑７﹒４９％

。從Ａ股的盈利增長及技術走勢角度，維持Ａ股跑贏港股看法。

恆生指數區間目標為２６６００點至２８６００點︰由於人民幣「破７」，恆指亦被下壓。

料恆指於未來一季主要在２４５００點至２７５００點之間徘徊。

金價重展升浪，上望１５７０美元；２年有望見２０００美元︰金價暫時年內高位為

１５５７美元水平（當時在各大媒體已提及回調風險）。整體看法維持，逢低吸納！

油價先升後跌，１６美元波動操作︰紐約期油季內最高曾達６３﹒３８美元，最低曾獨及

５０﹒５２美元；與預測區間相約。維持油價中線看淡。

選股方面︰表現最為理想的股份是新經濟股的雅生活服務（０３３１９）及宇華教育

（０６１６９）；強差人意的是國策股的中國中鐵（００３９０）及海信家電（００９２１）。

整體而言，環球經濟正逐步走軟，相信企業盈利最終亦難以獨善其身。現時投資取態應偏向

穩守突擊，並減低自身債務及槓桿比重；待將來「春天播種」時機。

《利達ＬＷ Ａ﹒Ｍ﹒基金經理、首席投資策略師 黃耀宗》

＊聲明︰筆者所管理的基金持有相關資產

