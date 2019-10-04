【新股上市】泰格醫藥擬最快明年在港上市，籌５至７億美元

《經濟通通訊社４日專訊》據知情人士透露，中國醫藥產品臨床試驗服務商泰格醫藥，擬最

快明年在香港發行股票，籌５至７億美元，公司已與潛在投資者討論是次發行股份。

消息又指，公司不希望是次發行消息提早外傳，因為目前依然在早期計劃階段，發行日期及

規模依然有變數。公司相信，是次上市有望帶來更多相關投資研究，日後亦可為可能收購事項籌

措資金。

泰格醫藥於２００４年成立，並已於美國上市，旗下方達控股亦已於去年５月於美國上市。

（ａｌ）

