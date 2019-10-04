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即市新聞

04/10/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社４日專訊》近期不少上市公司建議股本重組，當中涉及股份合併，合一投資
（００９１３）最新建議十股合一股；而下周三（９日）富譽控股（０８２６９）股份四合一亦
會生效。根據上市規則，如上市公司之證券市價接近０﹒０１元之極端水平，聯交所保留要求發
行人更改交易方法或進行證券合併之權利，故此，不少上市公司主動進行股份合併，以遵守上市
規則之交易規定。
　　除了派息外，上市公司每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留
意。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
富譽控股（０８２６９）　四合一　　　　　９╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
和嘉控股（００７０４）　合資格股東　　１０╱１０　１４╱１０－１８╱１０　　　－
　　　　　　　　　　　　一萬股獲派４８８股　
兆邦基地產（０１６６０）一拆五　　　　１７╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
保誠　　（０２３７８）　每股獲派一股　１７╱１０　　　　２１╱１０　　　　　　－
　　　　　　　　　　　　Ｍ＆Ｇ股份　　
虎都　　（０２３９９）　一拆四　　　　１７╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
中科生物（０１２３７）　五合一　　　　２２╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
萬亞企業（０８１７３）　五十合一　　　２２╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
萬亞企業（０８１７３）　合併後六供十，２３╱１０　２５╱１０－１╱１１　　１４╱１１
　　　　　　　　　　　　供股價１９仙
中海重工（００６５１）　四十合一　　　２９╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
大凌集團（００２１１）　五股送一份　　　４╱１１　　６╱１１－７╱１１　　１９╱１１
　　　　　　　　　　　　２０２０年認股證
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準　
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
匯豐控股　　　　（００００５）　　第三次中期息１０美仙，可以股代息　　　　１０╱１０
恆生銀行　　　　（０００１１）　　第三次中期息１﹒４元　　　　　　　　　　１５╱１０
信和置業　　　　（０００８３）　　末期息４１仙，可以股代息　　　　　　　　２８╱１０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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