港股先升後跌，現挫１５０點穿２６０００關，地產股受壓

《經濟通通訊社４日專訊》美股上日反彈，市場憧憬聯儲局月底再減息，港股今早高開５９

點報２６１６９點，暫成全日最高位。港股之後升幅收窄，及後更倒跌，最新報２５９５９，跌

１５０點或跌０﹒５８％，市場仍對本港政局憂慮，主板成交２７３﹒６６億元。國企指數報

１０１７９，跌０﹒４０％或跌４１點。

即月期指新報２５９３３，跌２１０點，低水２７點。即月國指期貨報１０１７９，跌

７４點，低水１點。

市傳港股或將會引用《緊急情況規例條例》立《禁蒙面法》，本地地產及收租股今日最新均

見回吐，港鐵（０００６６）現價跌１﹒８％，報４３﹒７元；成交約１８０萬股，涉資

７９８７萬元；新地（０００１６）跌１﹒７５％，報１１２﹒２元；恆地（０００１２）跌

０﹒９５％，報３６﹒５元；新世界（０００１７）軟０﹒５７％，報１０﹒４６元；長實

（０１１１３）跌０﹒３７％，報５３﹒４元；太古地產（０１９７２）跌０﹒８％，報

２４﹒８元；九倉置業（０１９９７）跌０﹒９２％，報４２﹒９５元。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒２６％，報５８﹒７元；騰訊（００７００）跌０

﹒３７％，報３２４元；友邦（０１２９９）跌０﹒５３６％，報７４﹒２元；香港交易所（０

０３８８）跌０﹒８７％，報２２７﹒４元；中移動（００９４１）挫１﹒２２％，報

６４﹒９５元。（ｅｃ）

