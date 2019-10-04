《專家之言－麥嘉嘉》環球經濟放緩，各國央行放水

《專家之言》美國自動資料處理公司（ＡＤＰ）周中公布被稱為「小非農」的私人職位調查

，企業就業人數９月僅增加１３﹒５萬個，為三個月最小增幅，遜預期的１５﹒２萬個，８月新

增就業則從１９﹒５萬人下修至１５﹒７萬人，反映企業在僱傭活動上開始變得更加謹慎。早前

，美國供應管理協會（ＩＳＭ）公佈製造業指數（ＰＭＩ）為４７﹒８，不僅低於８月的

４９﹒１，亦創２００９年６月金融危機以來的最低水平，數據觸發市場憂慮環球經濟前景。其

中，出口定單分項跌至４１，為２００９年３月以來最低；招聘分項亦跌至４６﹒３。在貿易政

策不明朗下，美國經濟有下行壓力。

另一方面，歐洲央行行長德拉吉指出，地緣政治不確定性、保護主義威脅加劇及新興市場脆

弱，歐元區經濟前景向下。早前公佈９月Ｍａｒｋｉｔ歐元區綜合採購經理指數由前值５１﹒９

降至５０﹒４，遜預期５２，是６年來最差，貼近５０的枯榮綫，顯示企業擴張近乎停滯。區內

最大經濟體德國綜合ＰＭＩ降至４９﹒１，跌穿枯榮綫，表現並不理想。貿易環境不明朗，拖累

歐洲出口，加上英國硬脫歐危機未除。歐央行調低今明兩年經濟增長預測，今年下調至

１﹒１％；明年增長預測調低至１﹒２％。受中美貿易戰影響，環球經濟放緩，國際貨幣基金組

織（ＩＭＦ）早前表示，美國和中國互徵關稅，可能拖低明年全球經濟增長０﹒８％，未來幾年

亦會引發更多損失。

為應對經濟下滑壓力，各國央行相繼推出寬鬆貨幣政策，澳洲央行一如市場預期減息２５個

基點至０﹒７５％，為今年第三次減息，刷新歷史紀錄低位，並重申已經準備好在必要時進一步

放寬政策。早前，歐央行一如預期減息０﹒１厘，存款利率下調至負０﹒５厘，創出新低紀錄，

並重啟量寬，１１月１日起每月購買２００億歐元債券。此外，日央行考慮以最低成本深化負利

率，應對經濟放緩及全球風險加劇。各國央行放水為金融股票市場帶來支持。



＊中央推體育政府，體品股龍頭有望受惠＊



行業方面，中央大力推動體育事業，國務院於９月中提出將推動體育成為國民經濟支柱性產

業、促進冰雪產業與相關產業深度融合，投資建設冰雪運動場地設施，爭取２０２２年冰雪產業

總規模超過８０００億元（人民幣﹒下同），推動實現「３億人參與冰雪運動」目標。行業發展

潛力龐大，內地對高端運動消費品需求持續。咨詢報告顯示，預計中國運動鞋服市場的消費規模

在２０２３年達到３９２３億元人民幣，自２０１８年算起的復合年增長率高達１０﹒７％。

體育用品股之中，安踏（０２０２０）採取多品牌策略，旗下品牌包括安踏、ＦＩＬＡ等等

，公司亦於２０１９年成功收購芬蘭運動品牌集團Ａｍｅｒ Ｓｐｏｒｔｓ。安踏在２０１９上

半年營業額為１４８﹒１億元，按年升４０﹒３％，ＦＩＬＡ收入為６５﹒４億元，按年升７９

﹒９％；ＦＩＬＡ的毛利率，為７１﹒５％，遠高於集團整體毛利率５６％。

另外，李寧（０２３３１）中期收入６２﹒５５億元，按年升３２﹒７％；純利７﹒９５億

元，按年升近２倍，李寧運動時尚類產品銷售按年增長５４％，收入佔比達２９％，其籃球、跑

步、訓練板塊的佔比則分別為２８％、２１％、２０％。「中國李寧」品牌逐步明朗化，零售去

化率增長持續，同店銷售增長理想。整體而言，中央積極推動內需，體育股龍頭有望受惠。



＊滔搏估值較低或受捧＊



但體育用品股股價累積明顯升幅後，估值變得昂貴，或吸引資金追捧較便宜，由前藍籌百麗

分拆的滔搏（０６１１０）。滔搏在內地擁有８３７２家直營門店，市場份額為１５﹒９％。直

至２月底年度收入３２５億元，按年增長２２﹒６％，截至５月底止三個月毛利率更穩中有升，

高達４６﹒４％。不過，滔搏業務亦高度集中於Ｎｉｋｅ及ａｄｉｄａｓ兩大品牌，截至今年２

月底止年度，兩者的銷售收入佔公司銷售貨品總收入的比重達到８７﹒４％，滔搏對個別品牌的

過分依賴為風險。《申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述

股票。）

