【嚟緊炒Ｄ乜】中聯重科仍有高追價值，增長股之中表現出眾

《嚟緊炒Ｄ乜》中聯重科（０１１５７）業績理想，年初以來股價已累積上升逾一倍。雖然

該公司今年股價大升，但往績市盈率和股息率，並未達到偏高水平，股份目前仍然具有追捧價值

。

中聯重科為國內工程機械業和農業機械業的龍頭企業，工程機械產品以混凝土機械和起重機

械為主，而其他工程機械及產品主要包括土方機械、樁工機械、消防機械、路面機械、物料機械

、專用車輛及車橋產品。該公司的農業機械產品大致上可包辦小麥、水稻、玉米、油菜等國內主

要農作物的整個生產過程，可分為耕作機械、收穫機械、烘乾機械、農業機具等四大類產品。

中聯重科業績自２０１８年第三季開始轉好。２０１８年全年的經營收入增長３９﹒２５％

至約２８７億元（人民幣．下同），股東應佔利潤增長５１﹒３４％至２０億元，經營現金流量

增長９２﹒３０％至４７億元。



＊上半年盈利增長近兩倍＊



承接２０１８年的佳績，雖然２０１９年上半年全球經濟增速放緩、中美貿易摩擦持續，但

基建需求增加、環保升級、設備更新換代、人工替代效應等有利因素推動國內工程機械行業的規

模持續強勁增長，中聯重科中期經營收入增長５１﹒３８％至約２２３億元，其中混凝土機械和

起重機械產品收入上升６２﹒９０％至約１８５億元，佔總收入的８３％。農業機械產品收入則

下跌２﹒５７％至９億元。國內農業機械行業備受市場需求不振、糧價下滑、補貼效應遞減等不

利因素影響，行業仍然處於轉型升級期。工程機械業務增長使中聯重科的毛利上升７７﹒９４％

至約６６億元。產品銷售結構持續改善，高毛利率產品的佔比擴大，該公司的整體毛利率從

２５﹒５％上升至３０％。該公司的股東應佔利潤增長１９５﹒７７％至２５﹒８５億元。２０

１８年上半年，該公司的持續經營業務剛剛轉虧為盈。



＊與徐工、三一鼎足而立＊



中聯重科與徐工集團工程機械、三一重工股份並列為國內工程機械業三大巨頭。徐工集團工

程機械正計劃整體上市，目前在國內的Ａ股上市公司為徐工集團工程機械股份

（深：０００４２５），該公司於２０１８年在起重機械、壓實機械、等產品的市場佔有率為行

業第一，２０１９年上半年的股東應佔純利增長１０６﹒２％至約２３億元。三一重工股份

（滬：６０００３１）為國內上市公司，為香港上市公司三一重裝國際（００６３１）的同系公

司，其混凝土設備、挖掘機、大噸位起重機等產品為國內領先品牌，２０１９年上半年的股東應

佔純利增長９９﹒１４％至約６７億元。面對兩大業務競爭對手，中聯重科的起重機械、混凝土

機械在國內產品市場份額持續保持於前列位置。全球銷售額最大的工程机械制造商卡特彼勒

（Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ）與三大巨頭競爭，未能取得甜頭，２０１９年第二季的亞太業務銷

售額下跌。

中資證券商中銀國際證券在９月初指出，在中美貿易摩擦持續升溫、房地產調控趨嚴、國內

消費需求疲弱的背景下，基建作為政府保持經濟增長的主要手段，工程機械業將會受惠。展望未

來二至三年，在基建投資增加、舊區改造、環保政策趨嚴、機器換人、更新需求及海外市場拓展

等因素驅動下，工程機械行業的挖掘機和工程起重機需求量會維持在相對高位，混凝土機械和塔

機的銷售前景更好。中聯重科自２００１年至今已先後併購了十數間國內外企業，產品市場遍布

全球１００餘個國家和地區，尤其是在一帶一路沿線設有附屬公司和常駐機構，具有發展國內及

海外業務的優勢，前景值得看好。



＊５﹒５元水平不妨高追＊



中聯重科今年６月底的槓桿比率由５８﹒５４％上升至６３％，現金及現金等價物減少約

１５％至６１﹒４５億元，但該公司在上半年的經營活動所得現金淨額增加超過一倍至約３３億

元，７月中又成功發行本金額為１０億元的五年期公司債券集資償還短期債務，整體上財政仍然

健全。

中聯重科今日（４日）股價突然急升，野村發表研究報告指，中國政府或會推出寬鬆政策以

支持工程機械行業，故重上調目標價１６﹒６７％至７元，重申買入評級。

中聯重科今日創出逾四年高位見５﹒８７元，往績市盈率和股息率分別約１９倍及５％，而

預測市盈率和股息率分別約１１﹒５倍及４﹒４％，在增長股中仍然出眾。該公司的主要競爭對

手並無在香港上市，股份對國內投資者別具吸引力。投資者不妨在５﹒５元的水平高追。

《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》



表列中聯重科（０１１５７）近年主要業績數據：



數據 ２０１９年度中期 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

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收益 ２２２﹒６億 ２８７﹒０億 ２０６﹒１億 ２００﹒２億

（＋５１﹒４％） （＋３９﹒３％） （＋２﹒９％） （－３﹒５％）



毛利 ６６﹒８億 ７７﹒７億 ４３﹒１億 ４７﹒８億

（＋７７﹒９％） （＋８０﹒６％） （－９﹒９％） （－１４﹒８％）



盈利 ２５﹒９億 ２０﹒３億 １３﹒４億 （９﹒３億）

（＋１９５﹒８％） （＋５１﹒３％） （虧轉盈） （盈轉虧）



股息 －－ ２５分 ２０分 １５分

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註：年結日為１２月３１日，貨幣為人民幣





表列中聯重科（０１１５７）及部分同業股價表現：



股份（編號） 今年以來（％） 第三季以來（％） 本月以來（％）

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中聯重科（０１１５７） ＋１２１﹒６ ＋９﹒６ ＋５﹒８

濰柴動力（０２３３８） ＋３６﹒３ －９﹒２ ＋２﹒１

三一國際（００６３１） ＋３１﹒５ ＋１９﹒９ ＋０﹒３

中國龍工（０３３３９） ＋１３﹒７ 持平 ＋３﹒０

中國重汽（０３８０８） ＋１﹒３ －１２﹒３ －２﹒８

中機工程（０１８２９） －４﹒５ －５﹒７ 持平

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股指

恆生指數 ＋０﹒５ －９﹒０ －０﹒５

國企指數 ＋０﹒５ －６﹒５ －０﹒２

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註：資料截至１０月４日中午收市

