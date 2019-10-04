港股高開５９點報２６１６９點，國指升３４點

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股低走後拗腰反彈高收，亞洲股市今早普遍下挫，日經跌

３９點，首爾指數跌９點。港股方面今早高開５９點，其中貿易戰類出口股份有追捧，申洲國際

（２３１３）高開２﹒９％，萬洲國際（０００２８８）亦高開１﹒９６％，創科

（００６６９）則升１﹒７７％；部分地產股繼續受沽壓，新地（０００１６）、長實

（０１１１３）分別低開０﹒７％及０﹒５６％。

恆生指數報２６１６９點，升５９點或升０﹒２３％，主板成交４１﹒５１億元。國企指數

報１０２５５點，升３４點或升０﹒３３％。

內地Ａ股因國慶關係繼續休市。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報５８﹒８５元；港交所（００３８８）跌

０﹒１７％，報２２９元；騰訊（００７００）升０﹒４９％，報３２６﹒８元；中移動

（００９４１）無升跌，報６５﹒７５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒４％，報７４﹒９元

。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

申洲國際（０２３１３） １０６﹒３０元 升２﹒９０％

萬洲國際（００２８８） ７﹒２５元 升１﹒９７％

創科實業（００６６９） ５４﹒７０元 升１﹒７７％

中信股份（００２６７） １０﹒１４元 升１﹒４０％

恆安國際（０１０４４） ５１﹒７５元 升１﹒２７％

中生製藥（０１１７７） １０﹒３０元 升１﹒１８％

長和 （００００１） ７０﹒３５元 升１﹒０８％

中海外 （００６８８） ２５﹒１０元 升０﹒８０％

華潤置地（０１１０９） ３３﹒５０元 升０﹒７５％

恆生銀行（０００１１） １６９﹒１０元 升０﹒７１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

