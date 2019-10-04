《盤後部署》禁蒙面法效用需待觀察，港股續下試低位機會大

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股三大指數憧憬美聯儲月底繼續減息而全線反彈，港股跟

隨高開５９點報２６１６９點，但已經是全日最高位。開市不久，港股已由升轉跌，十天線（約

２６０９４點）得而復失，並失守２６０００點關口，跌幅維持在１００點至２００點。午後初

段，政府宣布將於三點舉行記者會，有消息指將引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，新法將自午

夜開始生效，市場憂慮加劇政局不穩，地產股出現明顯沽壓，拖累恆指急一度跌近５００點低見

２５６１２點。其後，港府確定立《禁蒙面法》，港股走勢反覆向上，最終收市報２５８２１，

跌２８９點或跌１﹒１１％，主板成交６８３﹒９６億元增加逾９％。

國企指數報１０１４７，跌７３點或跌０﹒７２％。

Ａ股因為國慶長假期繼續休市。



＊本港禁蒙面法午夜生效＊



港府宣布引用緊急法推《禁蒙面法》，於明日（５日）凌晨起實施。新的法例規定，任何人

參與在非法集結、未經批准集結等活動，使用相當可能阻止識辨身分的蒙面物品，警務人員有權

要求其在公眾地方除去蒙面物品。特首林鄭月娥強調，香港並非進入緊急狀態，立法目的是為了

停止目前社會運動的暴力行為。

有學者認為，訂立蒙面法對紓緩目前政治困局沒有幫助，因為該法例只對一些願意守規的人

有效，但過去多個月已有不少人參與警方沒有批准的遊行，違反《公安條例》，因此如果示威者

已打算違反《公安條例》，對此具爭議的《禁蒙面法》更沒有遵守的理由。



＊歐美貿易緊張局勢緩和＊



美國早前獲世界貿易組織批准，可向７５億美元的歐盟貨品開徵關稅，自１０月１８日起生

效，觸發市場憂慮歐美爆發貿易戰。不過，外媒引述歐盟官員指，歐盟寧願暫時接受今輛的關稅

，亦不願透過關稅手段報復，以免美國總統特朗普對歐盟汽車徵收關稅。若歐盟繼續通過協商回

應是次補貼空中巴士事件，貿易戰風險將降低。

港股今日因政治消息而一度急挫近５００點，最終收市亦失守２６０００點。今日低位見過

２５６１２點，為一個月低位，意味２５７００點的支持位已失守，繼續下試低位的機會相當高

。不過，在特首記者會舉行期間，港股跌幅收窄，反映市場希望繼續觀察新法例對穩定社會的效

用，投資者宜留意本周末會否有示威活動升級的場面出現。



＊港股初步支持位二萬五＊



另一方面，下周二（８日）Ａ股復市，加上中美新一輪貿易談判展開在即，料將有助港股收

窄跌幅，初步短期支持位在２５０００點。不過，需留意貿易談判發展，美國原先計劃在１０月

１日對２５００億美元中國貨品關稅由２５％上調至３０％的行動，延遲至１０月１５日實行。

若下周談判氣氛轉差，即將生效的關稅會影響大市氣氛，加劇港股跌勢。（ｙｋ）

