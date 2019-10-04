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04/10/2019 08:21

【脫歐之後】歐盟愛爾蘭不信服約翰遜脫歐方案，稱難促成達成協議

　　《經濟通通訊社４日專訊》歐盟與愛爾蘭表示，英國首相約翰遜的最新脫歐方案不太可能促
成協議，當中愛爾蘭更稱除非英國作出更多讓步，否則正朝著硬脫歐的方向發展。
　　歐盟表示全力支持愛爾蘭，雖然目前對討論持開放態度，但對約翰遜的方案未感信服。
　　距離英國預定退出歐盟只剩２８日，愛爾蘭總理瓦拉德卡表示，不完全理解英國的方案要如
何運作，而愛爾蘭亦不可能簽署一份無法維護愛爾蘭與英國間開放邊境的協定。（ｍｎ）

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