【貿易開戰】美國農業部證實中國罕有地從美國進口白小麥

《經濟通通訊社４日專訊》美國農業部連續第二日確認中國從美國採購更多大豆，同時中國

亦罕有地從美國進口白小麥。

在下周與美國下周開始高級別貿易談判前，中國加大對美國農產品。消息人士稱，中國本周

向進口商分配最高２００萬噸美國大豆免關稅進口配額。

根據美國農業部的數據，自９月初以來，中國已經訂購超過３２５萬噸的美國大豆。同時，

美國向中國出售１３萬噸白小麥，是今年３月以來首次，亦是自２０１６年１２月以來中國對美

國小麥最大的單次採購。（ｍｎ）

