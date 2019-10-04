《台股攻略－馮偉明》台股今日１０９００點附近整固

《台股攻略》台股今日（４日）升１８﹒５７點，收１０８９４﹒４８點，成交值為新台幣

１２２１﹒４８億元。

今早電子三雄領軍，加上台塑四寶走揚，台股反彈至１０９００點關卡，惟盤中權值股有沽

壓，台積電及大立光翻黑，拖累大盤走弱。台積電今日開高走低，盤中沽壓出籠，終場收平盤，

失守５日線。大立光今日開高走低，終場跌０﹒２２％，收新台幣４４９０元，同樣跌破５日線

。鴻海為三雄中表現最強勢，終場收新台幣７２﹒７元，站回５日線。ＩＣ設計族群今日表現續

強，金麗科及系微漲停作收，義隆、譜瑞－ＫＹ升超過５％，鑫創及矽創也升超過３％，創意、

聯陽、揚智、瑞昱及亞信亦企穩。矽智財廠受惠第四季營運展望佳，今日表現相當強勁，世芯－

ＫＹ亮燈漲停，Ｍ３１升超過４％，晶心科升超過３％，創意及力旺亦表現不俗。

台股相對抗跌，惟高位有沽壓，新台幣維持強勢，顯示市場資金維持正向看待，台股相對強

勢格局有望延續，但投資者仍須留意中美貿易戰發展。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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