  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/10/2019 18:09

《台股攻略－馮偉明》台股今日１０９００點附近整固

　　《台股攻略》台股今日（４日）升１８﹒５７點，收１０８９４﹒４８點，成交值為新台幣
１２２１﹒４８億元。
　　今早電子三雄領軍，加上台塑四寶走揚，台股反彈至１０９００點關卡，惟盤中權值股有沽
壓，台積電及大立光翻黑，拖累大盤走弱。台積電今日開高走低，盤中沽壓出籠，終場收平盤，
失守５日線。大立光今日開高走低，終場跌０﹒２２％，收新台幣４４９０元，同樣跌破５日線
。鴻海為三雄中表現最強勢，終場收新台幣７２﹒７元，站回５日線。ＩＣ設計族群今日表現續
強，金麗科及系微漲停作收，義隆、譜瑞－ＫＹ升超過５％，鑫創及矽創也升超過３％，創意、
聯陽、揚智、瑞昱及亞信亦企穩。矽智財廠受惠第四季營運展望佳，今日表現相當強勁，世芯－
ＫＹ亮燈漲停，Ｍ３１升超過４％，晶心科升超過３％，創意及力旺亦表現不俗。
　　台股相對抗跌，惟高位有沽壓，新台幣維持強勢，顯示市場資金維持正向看待，台股相對強
勢格局有望延續，但投資者仍須留意中美貿易戰發展。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
香港政情04/10/2019
【禁蒙面法】林鄭月娥：將引用緊急法立反蒙面法 周六午夜起實施
生財有道04/10/2019
【嚟緊炒D乜】中聯重科仍有高追價值 增長股之中表現出眾
生財有道04/10/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：匯控下試55元機會大
FOCUS04/10/2019
【FOCUS】促北京「助查」拜登 侵侵暗讓貿談利好?
中國故事04/10/2019
【上海特寫】自貿臨港片區力度空前 重視產業集聚引領區域發展
生財有道04/10/2019
租客新出路，唔租屋租酒店？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金